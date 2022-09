Na prvi šolski dan učiteljica z veliko zadnjico razjezila starše: To, kar počneš pred učenci, se ne spodobi

Privlačen videz je lahko dvorezni meč, kar potrjuje toyboxdollz (pravo ime ni znano), učiteljica likovne vzgoje, ki slovi po veliki zadnjici in privlačnih oblinah, ki jih provokativno kaže na instagramu. Starši učencev, ki jih poučuje, so nad njenim početjem zgroženi, saj fotografije nastajajo kar v razredu, poudarek pa je kakopak na zadnjici. Poleg fotografij jih motijo tudi njena oblačila, ki so po njihovem mnenju pretesna in preveč poudarjajo njene atribute.

Odzivi pod fotografijami so v večini negativni. »Fotografije v razredu z zadnjico v ospredju je zelo neprimerno«, »Videti si, kot da si obupno željna všečkov, nemogoče je, da se ne zavedaš, da takšna ne moreš v službo« in »Uboga, kakšna učiteljica fotografira svojo zadnjico med poukom?" so le nekateri izmed njih. Kljub negativnim komentarjem in preplahu, ki se je nastal, učiteljica ne želi opustiti svojega obnašanja in sloga oblačenja. Poudarja, da je najpomembnejše zanjo, da jo imajo učenci radi, in da ji je mar le njihovo mnenje. »Sem res dobra učiteljica. Dijaki so mi čez poletje pošiljali sporočila in me prosili za domačo nalogo. Radi imajo umetnost in rada jih učim. Rada delam z otroki.«