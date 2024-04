Na prodaj je slavni avtobus Paula McCartneyja

Avtobus Wings 1972 legendarnega beatla Paula McCartneyja je na prodaj. Dvonadstropno vozilo gre na dražbo, kjer po prvih ponudbah ocenjujejo, da bodo zanj iztržili najmanj 150.000 funtov (175.730 evrov). Z njim sta na evropski turneji leta 1972 potovali naokrog skupina Wings ter McCarteyjeva družina. Dražbo organizira Car & Classics, potekala pa bo od 22. do 29. aprila.

Vozilo je registrirano in v voznem stanju.

Avtobus je pravi dragulj za zbiratelje kultnih predmetov iz zgodovine rock'n'rolla, njegov videz pa spominja na naslovnico albuma Yellow Submarine skupine The Beatles. Wingsi so z njim prepotovali več kot 12.000 kilometrov.

Najmanj 150.000 funtov bodo iztržili na dražbi

Preden ga je zasedla slavna ekipa, je bil del mestnega prometa v Chelmsfordu. Sprva je imel zaprto streho, leta 1966 pa so jo odstranili. Je v popolnem voznem stanju in registriran, tako da se bo srečni kupec z njim lahko po želji tudi vozil naokrog. Notranjost je prenovljena, hkrati pa ostaja zvesta originalni opremi, kakršna je bila v času, ko so se v avtobusu vozili slavni glasbeniki. Znotraj je med drugim pograd, na katerem so spali otroci članov skupine. Streha je zasnovana tako, da je na njej mogoče nastopati. Avtobus ni bil le udoben način potovanja po Evropi, postal je štirikolesni simbol turneje, ki je zaznamovala vzpon skupine Wings. McCartney je skupino ustvaril po razpadu The Beatles, v njej pa je igrala tudi njegova tedanja žena Linda McCartney.

Vedeli smo, da gremo na turnejo po Evropi in da bo vreme lepo.

»Vedeli smo, da gremo na turnejo po Evropi in da bo vreme lepo, in zamisel, da bi ves čas tičali v avtobusu in se vozili iz mesta v mesto, iz hotela v hotel, ni bila preveč privlačna, zato smo se odločili potovati naokoli z avtobusom z odprto streho in se naužiti sonca med potovanjem iz enega kraja v drugega,« je pred časom razkril Paul.