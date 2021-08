Na priljubljeni hrvaški plaži popustili živci: Natakar mi ni želel postreči kave

Če boste želeli spiti kavo na splitski plaži Kašjuni, boste morali pogledati na uro. Najemnik lokala na priljubljeni plaži naj bi se po besedah domačinke odločil, da bo stregel le turistom, ki po tej uri ne pijejo kave, ampak le še koktajle. Spličanka, ki je v začetku tedna v zgodnjih popoldanskih urah skušala naročiti kavo za s seboj, je svojo neprijetno izkušnjo zaupala portalu Dalmacija danas.



»Natakar mi ni želel pripraviti kave in me zavrnil z besedami, da nimajo kave. Ko sem ga vprašala, kako to, da je ni, aparat za kavo pa sem videla, mi ni želel pojasnjevati,« je rekla in dodala, da je vztrajala, da ji vodja lokala pojasni, zakaj ne more spiti kave. »Dobila sem odgovor, da po 13. uri zaradi številnih turistov, ki imajo rajši koktajle.«



»Na vprašanje, ali so tuji turisti prioriteta, ne pa tudi domači turisti, mi je natakar pritrdil.«



Poleg Splitčanke se je z negativno izkušnjo s plaže Kašjuni na družbenih omrežjih oglasila še ena Hrvatica, ki je bila v Splitu na dopustu. Pravi, da letos za dva ležalnika zaračunavajo 45 evrov (340 kun), s tem da so na plaži le še ležalniki in ni prostora za kopalce, ki si želijo po tleh le razgrniti kopalne brisače. Šokirala jo je tudi cena ledene kave, za katero bi morala plačati štiri evre (32 kun), a so jo prav tako odslovili z besedami, da kave po opoldnevu ne strežejo.



Oglasili so se tudi koncesionarji lokala, ki so zapisali, da enako spoštujejo vse goste, ne glede na to, od kod prihajajo. »Na plaži se nahajata dva bara. Če se zaradi velike gneče, ki nas je letos presenetila, v enem od lokalov kava ne streže, se jo zagotovo v drugem lokalu v neposredni bližini,« so sporočili. Dodali so, da je gospa javnosti sporočila zlonamerne informacije in da jo je natakar na plaži prosil, naj počaka, ker je v gneči in primanjkuje kadra.



