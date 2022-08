Na plaži je zaspala za 30 minut: ne boste verjeli, kaj se ji je zgodilo (VIDEO)

Kadar smo na soncu, je še posebej pomembno, da pravilno poskrbimo za svojo kožo. Sicer se nam lahko hitro zgodi, da končamo kot kozmetičarka Sirin Murad (25), ki se ji je obisk bolgarskega črnomorskega zdravilišča Slančev Brjag (Sončna plaža, imenujejo jo tudi kar po angleško Sunny Beach). Lekcije, da je treba kožo, izpostavljeno soncu, primerno zavarovati, se je namreč naučila na težji način, saj je po 30 minutah spanca na plaži končala z nečim, kar bi lahko poimenovali 'plastično čelo'.

Boleča posledica sončenja

Po plavanju v bazenu je Sirin pozabila na nanos kreme za sončenje in pri zgolj 21 °C končala z bolečo in rdečo kožo na obrazu, ki ji sprva ni povzročala preveč skrbi. Toda že naslednji dan je spoznala, da bo plačala visoko ceno – poleg izjemno bolečega in rdečega obraza je bila koža tako napeta, da je bila, ko je namrščila obrvi, videti kot iz plastike. Namesto da bi šla k najbližjemu zdravniku, je dopustnica o težavi poklepetala s svojo družino in odločili so se, da obisk zdravnika ni potreben, saj si ni mislila, da bi lahko bilo še hujše. Motila se je. Naslednji dan se ji je začel luščiti ves obraz, tako da je bila prekrita z lisami porjavele in rožnate kože. »Na začetku res ni bilo videti nič – le nekoliko me je bolelo, ko sem pritisnil na kožo. Naslednji dan me je res bolelo, vendar se je bolečina umirila, ko se je začelo luščiti. Počutila sem se veliko bolje.«

Od ponesrečenega sončenja je minilo sedem tednov in Sirinina koža se je očistila z 'le' nekaj madeži razbarvanja na njenih licih. Svojo lekcijo deli z drugimi, da bi dvignila zavest o varnem preživljanju časa na soncu. Kot že omenjeno, je ta incident povzročilo le 21 °C. »Ne glede na to, da misliš, da boš v redu ali da se tvoja koža ne bo opekla, se vedno namaži s kremo za sončenje. Vsekakor je vredno. V mojem primeru sem resnično pozabila. Običajno bi to storila, a mi je preprosto ušlo iz glave.«