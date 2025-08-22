Na olimpijskih igrah eden izgubil glavo, drugi roko

V Pekingu so med 15. in 17. avgustom potekale prve robotske olimpijske igre na svetu. Svetovne igre humanoidnih robotov so trajale tri dni, v tem času pa so se roboti iz 16 držav med seboj pomerili v različnih športnih disciplinah, kot so nogomet, atletika, boks in namizni tenis, pa tudi nalogah, zamišljenih posebej za robote, kot so sortiranje zdravil, ravnanje z materiali in čiščenje. Udeleženci so prihajali iz držav, kot so Združene države Amerike, Nemčija in Brazilija, pri čemer je 192 ekip predstavljalo univerze, 88 pa zasebna podjetja. Tekmovalo je več kot 500 androidov.

Najhitrejši robot je 1500 m pretekel v 6 minutah in 34 sekundah.

Glavni dogodek se je odvil na stezi: tek na 1500 metrov, v katerem so se vodilni kitajski roboti pomerili v vzdržljivostnem preizkusu. Zmagovalni čas je bil 6 minut in 34 sekund, kar je za robota precej dober čas, čeprav skoraj dvakrat slabši od svetovnega rekorda, ki ga je leta 1998 postavil Maročan Hicham El Guerrouj s 3 minutami 26 sekundami.

Po poročanju časopisa South China Morning Post je zmago osvojil stroj, ki ga je zasnovalo kitajsko podjetje za robotiko Unitree. Ekipa je imela zmagovalca tudi na tretjem mestu. Srebrno medaljo je osvojil robot Tien Kung Ultra, ki ga je izdelalo podjetje X-Humanoid. Njihov robot je aprila v Pekingu pretekel polmaraton v 2 urah in 40 minutah, s čimer je postal prvi humanoid, ki je uradno pretekel takšno razdaljo.

Dogajanje je veliko bolj razburljivo kot človeške tekme.

Tekma je bila pravi spektakel. Nekateri roboti so se namreč zgrudili le nekaj metrov pred ciljem, eden je padel in izgubil roko, drugemu pa se je sredi tekme odlomila glava, je poročal The Guardian. »Dogajanje je veliko bolj razburljivo kot človeške tekme,« je za časopis komentiral eden od gledalcev.

Podobno je bilo na nogometnem turnirju, kjer so roboti, veliki kot sedemletni otroci, pogosto padali ali se zagozdili v gruči. Pri atletiki je eden izmed robotov celo trčil v človeškega operaterja.