Na ohceti bodibilder jedel samo kašo in jabolko

Za kakega po gorenjsko škrtega bi bil 25-letni osebni trener Xabi Orbe verjetno sanjski gost na poročni zakuski, pri številnih uporabnikih TikToka, ki so si ogledali njegov posnetek z ohceti, pa je sprožil plaz ogorčenja. Orbe se je namreč na poroki odrekel dobrotam, ki so jih ponujali gostitelji.

Namesto tega je v kuhinjo prinesel plastično posodo s kašo in jabolko. Prav to so mu tudi postregli, medtem ko so se drugi gostje mastili z izbranimi jedmi. Natakarji so kljub razlikam v jedilniku postregli športnikovo plastično posodo s kašo kot še eno poslastico na dogodku.

Skromna slavnostna jed

»Vedeli so, da bom prinesel svojo hrano, ker smo jih prej vprašali, ali bi bilo v redu. Bili so zelo ustrežljivi – natakarji so bili od začetka pozorni in so poskrbeli, da je bilo zame poskrbljeno,« je bil navdušen Xabi.

Izognil se je tudi vinu in po plesišču postaval s kozarcem kole brez sladkorja. Za hrano in pijačo, ki jo je užival, se je odločil zaradi bližajočega se tekmovanja v bodibildingu, ki se ga je nameraval udeležiti. Kot pove na posnetku, je bilo do dneva D na dan poroke le osem tednov, zato ni želel tvegati in si pokvariti rezultata s tem, da bi se prekršil pri strogo načrtovani dieti.

Nekatere pa je s svojo disciplino pošteno razkuril. Po objavi videa na spletu je bil celo tarča žaljivk. »Če resnično mislite, da na poroki ne morete vzeti malo ribe ali mesa, se morda morate zamisliti nad samim seboj,« ga je zmerjal eden od njegovih sledilcev. »Če resnično mislite, da bodo dva ali trije obroki s 336 kalorijami vplivali na vaše rezultate na odru, ste očitno izgubili kompas,« mu je očital drugi.

Da bi dosegli idealno postavo, bodibilderji sledijo programu, razdeljenemu na dve zelo strogi fazi: obdobje pridobivanja mase in obdobje hujšanja. Med obdobjem pridobivanja mase je glavni cilj pospešiti rast mišic, kar vključuje uživanje presežka kalorij. Ta proces, čeprav učinkovit za povečanje mišične mase, neizogibno vodi tudi do povečanja telesne maščobe. Nato v fazi hujšanja oblikovalci teles zmanjšajo odstotek telesne maščobe.