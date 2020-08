Na obalo naplavilo čuden stvor, nihče ne ve, kaj je

Na obalo Merseyside je v sredo naplavilo nenavadno štiri in pol metre veliko bitje. Domačini so zgroženi, nikomur ni jasno, kaj naj bi to bilo. Domačini, ki so posneli fotografije in jih objavili na spletu skupaj z opisom, so začudeni.Dawn DuShane je zapisala, da je videti kot nenavadna mešanica različnih bitij. Veliko je več kot šriti metre in pol, ima plavuti in hkrati kožuh. Zdi se, kot da je nanj pripeto še eno bitje, videti je, kot da je to bitje sredi rojevanja. »Videti je kot, da bi kit pojedel konja, ki je pred tem pojedel delfina,« je zapisala.Dodala je še, da je bilo vsem, ki so bili priča dogodku sabo že samo ob pogledu na prizor. Dodala je še, da je avtorica posnetkov dejala, da so nekateri pomislili na to, da gre za kravo ali konja, a da je njena najljubša teorija ta, da gre za mamuta ali vesoljca. »Nisem upala preblizu, saj je bilo veliko muh pa še smrdelo je,« naj bi še dejala.