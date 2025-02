Na nebu videla nenavadni predmet, nato sta izginila: 35 let pozneje nihče ne ve, kje sta

Avgusta 1990 sta dva mlada kuharja med pohodom po škotskem gorovju Cairngorms opazila nenavaden predmet diamantne oblike, ki je v dolžino meril okrog 30 metrov. Lebdel je v zraku, za njim pa sta opazila leteti vojaško letalo, ki je v nekem trenutku začelo okrog neznanega predmeta krožiti.

Škota sta bila tako šokirana nad videnjem, da sta se skrila v bližnje grmovje in posnela šest fotografij neznanega lebdečega predmeta. Fotografije sta poslala škotskemu časniku, a zgodba nikoli ni našla poti v javnost. Izginila pa sta tudi kuharja!

Obiskala sta ju moška v črnih oblekah

Leta 2022 je ena od fotografij neznanega letečega predmeta, ki sta jo posnela, le našla prostor na straneh časnika Daily Mail, ob tem pa se je oglasil tudi Nick Pope, nekdanji uradnik Ministrstva za obrambo, ki je delal na oddelku za neznane leteče predmete. Pope meni, da so kuharja verjetno utišali s »precej robustnim« pogovorom, vendar zavrača teorijo, da bi ju ubili.

Njun sodelavec Richard Grieve, ki se še dobro spominja dogajanja pred mnogimi leti, je dejal, da sta bila moška vidno pretresena po obisku dveh skrivnostnih moških v črnih oblekah, ki sta se na njunih vratih pojavila nekaj dni po dogodku. Kdo sta bila skrivnostna moška v črnih oblekah, ni znano, so pa novinarji časnika, kamor sta škotska kuharja poslala fotografije, kontaktirali britansko obrambno ministrstvo v upanju, da bi jim pojasnili, ali gre za pristne fotografije, kaj naj bi na njih bilo in podobno. Nekateri so prepričani tudi, da zgodbe očividcev nikoli niso objavili, ker naj bi z ministrstva dobili uradno prepoved objave zaradi nacionalne varnosti.

Objavo so najbrž prepovedali

Pope upa to celo trditi. »Objava fotografij in zgodbe bi lahko močno vplivala na kredibilnost njihovih izjav o neobstoju neznanih letečih predmetov, zato so jih uničili, pokopali, prepovedali objavo in ustrahovali očividca. Vse fotografije, ki jih je prejelo ministrstvo, so bile uničene,« pravi Pope.

Craig Lindsay, tiskovni predstavnik Kraljevih letalskih sil, je bil prvi uradnik, ki je govoril s kuharjema po tem, ko sta videla nenavadni predmet in posnela fotografije, a pravi, da ni bil eden od mož v črnem, saj je moška obiskal, ko jih še nista uspel deliti z nikomer. Sta pa eno od njih pokazala njemu in Lindsay je kopijo skril, prav ta fotografija se je pred tremi leti nato znašla v prej omenjenem časniku.

Objavil jo je novinar in predavatelj David Clarke, ki je med pisanjem članka poskušal tudi najti škotska kuharja, kar pa mu ni uspelo. Kljub vsemu Clarke ne verjame, da je bil predmet, ki sta ga videla, nezemeljskega izvora, da pa je zelo mogoče, da je šlo za kakšen vladni projekt, o katerem ne bi smel nihče nič vedeti.

Na ministrstvu vse od navedenega zanikajo. Da torej niso nikomur grozili, ne vedo za obstoj neznanih letečih predmetov niti skrivnih vladnih programov, prav tako se jim ne sanja, kam in zakaj sta izginila škotska kuharja. To sicer velja tudi za vse druge.