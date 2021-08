Na koncert v čolnih

Cepljeni na trdnih tleh

Za mnoge je bilo doživetje še bolj romantično. FOTO: Zozulya/Getty Images

Organizatorji žanjejo pohvale za izvirnost.

43 odstotkov Latvijcev je precepljenih.

Protikoronske omejitve so, kot smo že velikokrat poročali, organizatorje številnih dogodkov prisilile v iskanje izvirnih rešitev, tudi v Latviji, kjer so nova prizorišča že kar vzljubili in bodo pri njih, kot kaže, vztrajali še naprej.Dokler ne bo precepljenost v državi višja (trenutno je pri 43 odstotkih), bo to še naprej nuja, a kot kaže, se udeleženci različnih prireditev nad novimi ureditvami in pravili ne pritožujejo. In le kako bi se, ko pa med koncerti v sklopu festivala Laiva glasbene izvajalce poslušajo kar z vodne gladine! Podobe gugajočih se ladjic, kajakov in gliserjev, s katerimi so na koncert pripluli ali priveslali necepljeni obiskovalci, so mnogim jemale dih in dogodku dajale zasanjano romantični pridih: minuli konec tedna jih je bilo na jezeru Juglas blizu prestolnice Riga več sto, na njih pa skupno okoli 1500 ljudi.Koncerta priljubljene zasedbe Dagamba se je na trdnih tleh udeležilo še 3500 cepljenih poslušalcev, med katerimi ni manjkalo tistih, ki so zavidali občinstvu na gladini jezera. Festival rocka, folka in heavy metala je javnost navdušil, organizatorji pa so poželi številne pohvale za izvirno izvedbo, ki je potekala brez vsakršnega negodovanja udeležencev, takšna prizorišča pa bodo nedvomno prišla v poštev tudi v pokoronskih časih.Koncerte na vodni gladini so preizkusile številne druge države, med drugim Nizozemska, Češka in Francija, poročali pa smo tudi o drive-in kinematografih, v katerih si je film mogoče ogledati iz čolna ali pa celo iz letala.