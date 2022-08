Na Japonskem delo tudi za dojenčke

V domu za starejše na jugu Japonske iščejo dojenčke in malčke, ki bi delali družbo njihovim varovancem in jim na obraz pričarali nasmeh. V zameno otrokom nudijo plenice in adaptirano mleko, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Najmlajši sodelavci doma za starejše v kraju Kitakjušu so lahko stari največ štiri leta, njihovi starši ali skrbniki pa morajo podpisati pogodbo, po kateri lahko pridejo na delo »kadar koli so razpoloženi za to«. Dojenčki in malčki si lahko privoščijo počitek vselej, kadar so lačni, zaspani ali nerazpoloženi, še piše v pogodbi.

Več kot 30

Kot je povedala direktorica doma za starejše Kimie Gondo, imajo več kot 100 oskrbovancev, večinoma starih okoli 80 let, za neobičajno delo pa se je prijavilo že več kot 30 dojenčkov in malčkov. »Že samo pogled na majhne otroke našim varovancem nariše nasmeh na obraz,« je še dejala.

Otroci so ves čas lahko s svojimi starši, njihova edina 'naloga' pa je, da gredo z varovanci na sprehod v otroškem vozičku.

Varovanci so nad malčki navdušeni in jih pozdravljajo, objemajo ter se pogovarjajo z njimi. »Tako ljubki so. Spominjajo me na čase, ko sem sama imela majhne otroke,« je dejala ena od oskrbovank za lokalno televizijsko postajo.

Tudi vodstvo doma je zadovoljno z novimi sodelavci. Po besedah direktorice so se nekateri malčki z varovanci tako zbližali, da so jim kot vnuki.