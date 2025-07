Na Japonskem cveti izposoja babic

Ste si kdaj želeli, da bi se o svojih težavah pogovorili z nekom bolj izkušenim ali da bi vam pripravil okusen domač obrok? No, prav temu je namenjena OK Grandma. Japonsko podjetje Client Services je specializirano za široko paleto storitev, od gospodinjskih opravil do varstva otrok in hišnih ljubljenčkov.

Ponuja pa tudi nekaj prav posebnih storitev. Pri njih je mogoče najeti človeka, ki se udeleži dogodkov v vašem imenu, se opraviči v vašem imenu in celo da odpoved v vaši službi, da se vam ni treba ukvarjati s tem. Ena njihovih najbolj priljubljenih storitev je OK Grandma, ki omogoča najem starejše ženske med 60. in 94. letom starosti za osnovno ceno 3300 jenov (19 evrov) na uro.

Nekatere so prave mojstrice tradicionalnih receptov.

Storitev OK Grandma, znano tudi kot OK Oppa-Chan, so uvedli leta 2012, dve leti po ustanovitvi Client Services, in je še vedno ena najbolj priljubljenih storitev podjetja. Več kot sto starejših, zaposlenih v službi za stranke, ima bogate življenjske izkušnje ter verjame, da lahko še veliko prispevajo družbi, od medosebnih veščin do kuhanja ali preprosto druženja.

Tovrstne storitve niso tabu

Ker je na voljo toliko babic, morajo stranke le navesti svoje potrebe, služba za stranke pa jim zagotovi pravo kandidatko. Nekatere japonske babice so prave mojstrice, ko gre za tradicionalne kuharske recepte, druge so strokovnjakinje za pospravljanje ali varuške, tretje čudovito pišejo, četrte pa znajo poslušati in ponuditi nasvet v srčnih zadevah ali pa predstaviti drugačen pogled na določeno zadevo.

Nekateri najamejo babico le za spremstvo pri bolj kočljivih zadevah. FOTO: Client Services

»Želim se raziti s fantom, vendar mu tega ne morem jasno povedati, zato želim, da gre z mano babica,« je povedala ena od uporabnic storitve OK Grandma. »Nimam dovolj sorodnikov za poroko, zato potrebujem nekoga, ki se je bo udeležil kot družinski član,« je pojasnila druga. Za najem babice morajo stranke plačati osnovno ceno 3300 jenov (19 evrov) plus stroške prevoza, poskrbeti pa morajo tudi za morebitne druge stroške v času, ki ga preživijo skupaj.

Na Japonskem tovrstne storitve niso tabu: tako je mogoče najeti moškega srednjih let ali najeti debelega človeka na uro, obstaja pa tudi storitev, namenjena uničevanju romantičnih odnosov med ljudmi za plačilo, pa naj gre za zakonske zveze ali afere.