Na Dunaju se obeta prvi ples v trenirkah

Avstrijskaprestolnica slovi po veličastnih plesih, ki z elegantnimi oblekami in tradicijo že stoletja oblikujejo kulturni utrip mesta. Pomemben del so tematski plesi, kot so ples pravnikov, zdravnikov, lovcev, slaščičarjev in celo dvigovalcev uteži. Prvega marca bo ta tradicija dobila sodobni zasuk s prvim dunajskim plesom v trenirkah.

Organizirali ga bodo v okrožju Floridsdorf, ki še nima svojega večjega plesnega dogodka. Za trenirke so se odločili, ker odražajo sproščenega duha tega mestnega predela s 185.000 prebivalci. Oblačilna zapoved so trenirke ali pajkice, ki veljajo za simbol okrožja. Za klasični pridih jih lahko kombinirajo s suknjičem ali jopičem.

Gerhard Grimm je organizator, pomaga mu satirik Juan Son. FOTO: Leiwand

1. marca se bodo zavrteli.

Na priljubljenem prizorišču ob Donavi

Ples bo potekal na priljubljenem prizorišču ob Donavi, Usus am Wasser. Po odprtju na prostem se bo dogajanje preselilo v prireditveno dvorano, kjer bo obiskovalce zabaval pester program. Predsednik društva Leiwand, ki organizira dogodek, je domačin Gerhard Grimm. Pri zasnovi dogodka je sodeloval z anonimnim satirikom Juanom Sonom. Ta je znan po duhovitih interpretacijah dunajskih posebnosti, zato bo tudi ples v trenirkah prepleten z lahkotnim humorjem in zabavnimi vložki.

Dogodek, ki bo na pustno soboto, je požel veliko zanimanja, saj so vstopnice že skoraj pošle. Predprodaja znižanih vstopnic je potekala do 21. januarja, simbolično na svetovni dan trenirk, zdaj pa so na voljo po ceni 21 evrov ali v paketu treh za 54 evrov. S tem Floridsdorf ne le bogati lokalno kulturno sceno, temveč v dunajske plesne kroge vnaša svežo energijo. Z dogodkom želijo organizatorji plesno kulturo približati mlajši generaciji in ustvariti sproščeno obliko stoletne tradicije.