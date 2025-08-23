Na dražbi še en batmobil, redno vzdrževan in lahko ga vozite (FOTO)

Če ste oboževalec Batmana, imate v teh dneh edinstveno priložnost: v domačo garažo lahko pripeljete batmobil. Replika kultnega vozila znanega superjunaka, ki prihaja na dražbo, je enaka kot originalno vozilo, ki je zaslovelo v priljubljeni seriji Batman, predvajani na ABC v 60. letih. Gre za vozilo, ki ga je uporabljal Adam West, igralec, ki je upodobil Batmana, in je bilo pogosto vidno na promocijskih dogodkih. Avto je nastopal na različnih prestižnih avtomobilskih salonih in razstavah po Evropi, trenutno pa je shranjen v bližini Firenc. Najpomembneje pa je, da je v voznem stanju.

Izklicna cena je 80.000 evrov. FOTO: Profimedia

V batmobil so ga predelali iz lincolna continental iz leta 1973. Ima usnjene sedeže, futurističen dizajn in prepoznavno obliko. V nasprotju z batmobilom, ki ga je v začetku poletja kupil nogometni zvezdnik, se lahko s tem torej mirno vozite po cestah. Ima originalni 7,5-litrski motor V8. V dražbeni hiši pravijo, da motor prede natanko tako, kot je bilo značilno za avtomobile tistega časa. Vozilo ima tristopenjski avtomatski menjalnik, kar omogoča gladko in udobno vožnjo. Tudi notranjost je dobro ohranjena. Prodajalec zagotavlja, da je bilo vozilo redno vzdrževano in servisirano.

Glede na vse našteto si v dražbeni hiši obetajo, da bo avto prodan za čedno vsotico. Pričakujejo, da ga bodo prodali za najmanj 80.000 evrov. »Ta replika batmobila je neposredno povezana z Adamom Westom in javnimi nastopi iz zlate dobe televizijske serije Batman, zaradi česar je pravi zbirateljski predmet,« pravi Franco Vigorito, strokovnjak za klasične avtomobile pri Catawikiju. »Je ena redkih replik batmobila, izdelanih v Evropi, ki ima zaradi povezav s televizijsko serijo edinstven kulturni pomen,« je prepričan strokovnjak, ki sploh ne dvomi, da se bo našel kupec za tega nadvse posebnega jeklenega konjička.

Serija Batman je dolgo držala rekord za najdlje predvajano televizijsko serijo (po številu epizod) s superjunaki, dokler ga leta 2007 ni premagala serija Smallville. Osredotočala se je na Batmana in Robina, ki branita Gotham City pred kriminalci, vse skupaj pa je bilo začinjeno s humorjem.