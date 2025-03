Na destinaciji, priljubljeni med Slovenci, poleti en teden razvrata: oblačila neobvezna (FOTO)

Če si želite nekoliko drugačnih počitnic, imate globoke žepe, a bolj malo predsodkov, se lahko med 28. junijem in 2. julijem udeležite oddiha na hrvaškem otoku Obonjan, kjer bodo potekale počitnice za svingerje.

Organizatorji obljubljajo dnevne in nočne dogodke, ples, masaže, odlične restavracije, pa tudi sobe z erotičnimi igračkami in pripomočki, »oblačila so neobvezna«, poudarjajo organizatorji, na otoku bodo namreč poskrbeli tako za nudiste kot tiste, ki bi radi v soncu uživali le zgoraj brez.

Na voljo bo tudi nastanitev v šotorih. FOTO: Dusko Jaramaz/pixsell

Petdnevni oddih na otoku, ki je bil nekoč znan kot Otok mladosti, pred leti pa se je po milijonski naložbi, pri kateri so sodelovali tudi slovenski investitorji, spremenil v luksuzno letovišče, bo ekskluziven, prostora je namreč za največ 150 ljudi in mnogo aranžmajev so petičneži že razgrabili.

Tako denimo ni več na voljo suit s pogledom na morje, za katere je bilo v predprodaji odšteti 2500 evrov, tudi nastanitev v koči pod borovci ni več na voljo, kljub temu da stane pet dni bivanja v njej 1599 evrov.

Otok mladosti je pred leti postal luksuzna destinacija. FOTO: Dusko Jaramaz/pixsell

Razprodane so tudi najcenejše nastanitve, za katere je bilo treba odšteti 1100 evrov, to pa so šotori, v katerih je prostora za dva para. V ceno sta všteta zajtrk in večerja, ne pa tudi prevoz do zasebnega otoka, pijačo in hrano v gostinskih lokalih po Obonjanu.