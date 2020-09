Na carini so ji uničili aligatorjevo torbico

Sum krivolova

Zanjo je odštela pravo premoženje, ob prihodu domov pa je doživela šok. Torbico, vredno 15.000 evrov, so ji cariniki pred očmi uničili, ker za uvoz ni imela posebnega dovoljenja. Njena torbica iz pristne aligatorjeve kože je razkosana ostala na letališču, užaloščena lastnica pa je ostala brez dragocenega modnega dodatka.A še srečo ima, da jo je odnesla brez kazni, ji žugajo oblasti. Razkošno torbico je kupila med popotovanjem po Franciji, seveda, v prodajalni elitne modne znamke Saint Laurent, za katero je odštela vrtoglavo premoženje, a je pozabila, da ima v rokah morebiti sporno blago, ki za prestop državnih meja potrebuje posebno dovoljenje po Konvenciji o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES). Medtem ko je poskrbela za izstopno dokumentacijo, pa je pozabila na vstopno: da bi torbica smela v Avstralijo, bi morala lastnica izpolniti posebno vlogo in plačati 50 evrov posebne takse, a tega iz neznanega razloga ni storila. Zaradi suma krivolova so ji blago na letališču v Perthu zasegli in ga uničili, če pa bi vpeljali kazenski postopek proti šokirani dami, bi ta lahko po avstralski zakonodaji še deset let sedela za rešetkami.Konvencija o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami, ki jo je ratificirala tudi Slovenija, zahteva usklajeno delovanje služb s področja varstva narave, carine, policije in inšpekcij tako doma kakor na mednarodni ravni. Države podpisnice med drugim soglašajo, da morajo enotno združiti moči pri varovanju ogroženih živalskih vrst. Po podatkih Svetovne carinske organizacije je nedovoljena trgovina z ogroženimi vrstami na tretjem mestu po vrednosti za nezakonito trgovino z mamili in orožjem in vsako leto ustvari milijarde prometa. Ogrožene živalske in rastlinske vrste ter deli in izdelki iz njih so na tretjem mestu tudi po številu zasegov na mednarodnih mejnih prehodih, pri konvenciji pa še poudarjajo, da je treba ustrezno dokumentacijo pridobiti vnaprej, sicer lahko carina zaseže vsako žival, rastlino ali izdelek, ki ga pokriva uredba po CITES, lastniku naloži kazen, mu naloži še plačilo stroškov postopka in varno vrnitev žive živali ali rastline v državo izvoznico.