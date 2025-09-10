Na avtocesti šest let dirkal s formulo, izzival in se izmikal roki pravice

Več deset avtomobilov in helikopter je češka policija uporabila v lovu na voznika dirkalnika formule 1, ki so ga od leta 2019 večkrat opazili na češki avtocesti D4. Policisti so mu tokrat sledili vse do vasi Buk, približno 60 km jugozahodno od Prage, kjer so ga aretirali in pridržali na domačem dvorišču.

Ob aretaciji voznik najprej ni hotel iz avtomobila, potem se je, tako kaže posnetek, ki je zakrožil po spletu, prerekal s policisti, da vdirajo na zasebno lastnino. Sčasoma je popustil in privolil v odhod na policijsko postajo na zaslišanje – še vedno v rdeči dirkaški opremi in s čelado na glavi.

Kamere so ga prvič ujele leta 2019.

Čelade med aretacijo ni snel.

Je pa dogajanje komentiral voznikov sin, ki je ocenil, da je bila policijska akcija pretirana glede na »domnevni prometni prekršek«. O policijskih navedbah o dirkanju bolida po avtocesti pa je dejal: »Seveda o tem ne vemo absolutno nič.«

Fantomski dirkač

Začetek zgodbe o tako imenovanem fantomskem dirkaču sega v leto 2019, ko so se na spletu začele pojavljati fotografije in videoposnetki bolida na avtocesti. Izsledili so vozilo in zaslišali njegovega lastnika, ki pa je zanikal, da bi ga kdaj vozil.

Vozilo so opisali kot Ferrarijev dirkalnik formule 1, vendar gre v resnici za dallaro GP2/08, ki ga je razvil italijanski proizvajalec Dallara za uporabo v seriji formula GP2. Avto ima Renaultov motor V8 z močjo 580 KM, kar pomeni, da moč tega dirkalnika ni nič slabša od moči avtomobilov formule 1.

Ne glede na moč in izvor avtomobila bodo lastnika oglobili za vožnjo po avtocesti brez žarometov, smernikov ali registrskih tablic, z vozilom, ki ni registrirano, skoraj zagotovo mu bodo začasno odvzeli tudi vozniško dovoljenje.