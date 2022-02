Muzej konoplje nasproti policijske postaje v Zagrebu vabi

Na Nizozemskem in v ZDA takšni muzeji niso redkost, v našem delu Evrope pa so zanesljivo nekaj posebnega. Muzej kanabisa v Zagrebu je pravzaprav prvi na tem koncu: dve etaži se razprostirata na kar 400 kvadratnih metrih površine, za obiskovalce pa je na voljo tudi urejeno parkirišče.

Dolga zgodovina uporabe

A takšna ustanova nas na območju nekdanje skupne države ne bi smela presenetiti, opozarjajo ustanovitelji; Jugoslavija je bila namreč po drugi svetovni vojni ena največjih pridelovalk konoplje na svetu in največja na stari celini; rastlino so predelovali v vlakna, predvsem za vrvi, nabirali pa so tudi cvetove, ki so jih mnogi sušili in uporabljali v domači lekarni, za dišave itn. Da si konoplja zasluži poseben poklon, je že lani naznanil ustanovitelj muzeja Tvrtko Kračun, ki poudarja predvsem izobraževalno plat muzeja: obiskovalci lahko do potankosti spoznajo bogato, 6000-letno zgodovino te rastline na različnih koncih sveta, njeno rast, cvetenje, žetev in različne možnosti uporabe, se podučijo o legalizaciji marihuane po različnih državah ter o hašišu. Kupiti je seveda mogoče tudi različne izdelke iz konoplje, od piškotov, čokolade, kozmetičnih izdelkov pa do olja in poučnega čtiva ter spominkov, obiskovalci se lahko udeležijo različnih delavnic in za spomin obiščejo še fotokotiček, poroča hrvaški časnik Jutarnji list.

Mnoge navdušijo zanimivi podatki iz sveta znanih osebnosti, denimo, da je ameriški predsednik Richard Nixon nevede pomagal glasbeniku Louisu Armstrongu pretihotapiti konopljo. Priteguje tudi statistika, denimo, konoplja je bila prvi izdelek, prodan prek spleta, v Koloradu pa je že trikrat več trgovin s kanabisom kakor poslovalnic McDonalda ali Starbucksa. Pristavimo, vstopnico za muzej lahko obiskovalci kar pokadijo, ustanova pa stoji nasproti glavne policijske postaje v Zagrebu. Ne namerno, pojasnjuje Kračun, primerno lokacijo za muzej so iskali zelo dolgo, povsem po naključju se je ravno pravšnja ponudila v neposredni bližini mož postave.