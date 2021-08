Kap vas bo, ko boste videli, kako se je skušal zdraviti proti zaprtju

Spletni Daily Star piše, da je nekega KItajca mučila zaprtost, zato se je odločil za menda dobro znano metodo zdravljenja in si vstavil jeguljo v zadnjično odprtino. Toda sluzasto, 20 centimetrov dolgo bitje se mu je izvilo iz rok, mu pregriznilo debelo črevo in nadaljevalo pot v trebušno votlino. Ko je bolečina postala neznosna, je vendarle moral v bolnišnico. Hitro je steklo krizno reševanje, bitje pa so iz njega potegnili še živo. Možakarju so tudi zaupali, da bi lahko bilo tovrstno zdravljenje zanj usodno.



O podobnem primeru so poročali že lani, le da je takrat šlo za 40 centimetrov dolgo jeguljo ...

Komentarji: