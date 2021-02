Mrtvo mamo skrivala v zamrzovalniku

10

let je živela s truplom.

Tokijska policija ji je po desetletju prišla sled. FOTO: Twitter

Če truplo hraniš pri temperaturah pod ničlo, se ne bo začelo razkrajati in zaudarjati. Tako je razmišljala danes 48-letna, ki jo je, ko je doma naletela na mrtvo mamo, zagrabila panika.Živela je namreč pri njej, nanjo je bila tudi pisana najemniška pogodba za stanovanje, zato je Jumi zvilo, da ni ostala le brez mame, ampak da bo kmalu pristala še na cesti. Truplo je stlačila v zamrzovalnik in še naprej, kot bi se nič ne spremenilo, plačevala najemnino. To je bilo pred desetletjem! A je Jumi zdaj dohitela preteklost, ko je čistilka odkrila globoko zamrznjeno truplo.Strah jo je bilo deložacije iz občinskega stanovanjskega kompleksa, zato se je domislila tako skrajnega dejanja, kot je tlačenje trupla v zamrzovalnik. Še več, tudi zamrzovalno skrinjo je skrila pred samo seboj, saj jo je postavila v omaro. Tako je Jumi razložila policiji, ki jo je aretirala na obrobju Tokia. Za zdaj zaradi suma zapustitve in skrivanja trupla, medtem ko vzroka in natančnega časa smrti njene mame, ki je bila ob smrti stara okoli 60 let, niso mogli določiti.A vsaj na prvi pogled na njej niso odkrili ran ali sledi nasilja. Svojo prevaro bi verjetno nadaljevala, če ji ne bi zmanjkalo denarja. A ko Jumi ni več zmogla plačevati najemnine, se je sredi januarja morala izseliti, med čiščenjem stanovanja pa je servis naletel na srhljivo odkritje.