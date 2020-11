Mož je spal s 126 ženskami, ona pa: Ne moti me, imam korist od tega

Courtney Hargreaves (22) iz Velike Britanije je razkrila, da je ne moti, da je njen mož Elliot (23) pred njuno zvezo seksal s 126 ženskami, ona le s štirimi moškimi. Trdi, da je z njegovim številom spolnih partneric zadovoljna, ker zdaj v postelji izkorišča prednosti njegovih izkušenj, poroča The Sun. »Z bogatimi izkušnjami Elliota seks ni nikoli dolgočasen. Ukrotila sem divjega moškega in koristi so ogromne,« je dejala Courtney, ki ima z njim že dva otroka. Spomnila se je, kako sta se spoznala »Elliot je pristopil k meni v nočnem klubu in me začel šarmirati. Vsi so vedeli, kakšen je. Slišal sem, da je le redko odhajal sam domov in da je spal z ogromno ženskami. Rekla sem mu, da ne želim biti samo še ena številka,« je rekla Courtney. Toda po treh mesecih sta se spet srečala v nočnem klubu in tokrat se je Courtney strinjala, da jo odpelje domov, ker je prijateljica, s katero sta bili skupaj, odšla po svoje. »Ko mi je ponudil prevoz, sem pristala, da greva na kavo. Skoraj ves večer sva se pogovarjala, na koncu pa sva le seksala. Bil je zelo samozavesten. Naslednje jutro sem se zbudila in prijatelji so mu pošiljali sporočila in ga prosili, naj me oceni od ena do deset.« Hotela je menda oditi, pa jo je prepričal, da ostane še za zajtrk.

Bil je iskren »Odprl se mi je in mi priznal, da od svojega 18. leta redko sam prihaja domov. Cenila sem njegovo iskrenost in priznala, da sem bila v primerjavi z njim zelo neizkušena. Rekla sem mu, da se bojim, da bo izgubil zanimanje, ko bo ugotovil, da nimam izkušenj. Elliot je to razumel in takoj sva postala par. Ve, kako ugajati ženski, to je spretnost, ki je prejšnji moški, s katerimi sem hodila, niso imeli.« Šest mesecev kasneje je Courtney zanosila. »Bilo je presenečenje, vendar smo bili navdušeni. Isaac je zdaj star dve leti, Alaya pa 10 mesecev.«



Courtney meni, da osebe nikoli ne smete obsojati glede na njeno spolno preteklost. »Jaz sem tista, ki je izkoristila Elliotove pustolovske dni. Vem tudi, da če ne bi bil prej tak, zdaj ne bi bil tako predan mož in oče.«