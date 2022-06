Moški v razmerju s svojim avtomobilom, z njim tudi spolno občuje (VIDEO)

Medtem ko številni samski ljudje po svetu iščejo svojo sorodno dušo, je izbranec Nathaniela iz Arkansasa povzročil pravo zmedo. Nathaniel namreč trdi, da je zaljubljen v svoj avtomobil chevy monte carlo iz leta 1998, ki sliši na ime Chase. Kot razkriva epizoda oddaje My Strange Addiction, ki jo predvaja TLC, se par skupaj odpravi na dolga potovanja, ima najljubšo pesem in celo spolno občuje. Razmerje se je začelo leta 2005, Nathaniel pa pravi, da je bila to ljubezen na prvi pogled. »Njegovo telo, njegova notranjost, vse se ujema. Takoj sem začutil povezavo.«

Z njim spolno občuje

Morda se sprašujete, zakaj ali kako je moški zaljubljen v svoj avto, a tudi Nathaniel tega ne zna točno razložiti. »Ne vem, zakaj se počutim tako, kot se, ampak vem, da absolutno ljubim Chasa. Ko sva skupaj, se imava vedno lepo.« In ta prijetni čas vključuje tudi spolnost, pri čemer je Nathaniel razkril: »Stvari včasih postanejo vroče. Najpogosteje občujeva tako, da se sklanjam čez njegov blatnik in ležim čez njegov pokrov.« Povedal je še, da se pogosto stiska in drgne obenj. »Ena njegovih bolj drznih pozicij je, da sem pod njim. To mu je res všeč. Res se je posebno ljubiti z njim.«

Če bi se Chasu kaj zgodilo, bi umrl

Nathanielovo zanimanje za avtomobile se je začelo v najstniških letih, vendar se ni razširilo na romantično navezanost – vse se je spremenilo, ko je odrasel. Čeprav je imel v preteklosti odnose z ženskami, je dejal, da je predan svojemu odnosu s Chasom in ne ve, kaj bi počel brez svojega štirikolesnega partnerja. Prav tako je zelo zaščitniški do njega. »Res me vznemiri, ko se popraska. Če bi se mu kaj zgodilo, bi umrl.«

Nathaniel je ponosen na svojo zvezo, vendar je o njej dolgo molčal, saj se je bal, da bi bil zaradi tega lahko stigmatiziran. Avtomobilski navdušenec je dodal, da ga skrbi, da bi ljudje pri tem občutili gnus, a je dejal: »Ljubim ga na smrt, ne bi ga zamenjal za nič na svetu.«