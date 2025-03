Moški šel k zdravniku zaradi zaprtja, diagnoza je bila smrtonosna

Moški v Veliki Britaniji, star 46 let, je več mesecev trpel za bolečinami v trebuhu, zdravniki pa so njegove težave pripisali zaprtju in mu predpisali odvajala. A septembra 2024 je prejel grozljivo diagnozo – rak debelega črevesa v četrtem stadiju, ki se je že razširil na jetra.

Zdaj mu ostaja le še od nekaj tednov do nekaj mesecev življenja, preživlja pa jih v paliativni oskrbi na domu, v družbi žene in otrok.

Začelo se je z blagimi simptomi

Kev in Kayleigh Coles sta sprva mislila, da gre za žolčne kamne ali prebavne težave. Po prvem obisku zdravnika, julija 2024, so mu predpisali odvajala in ga poslali domov. Ko pa so se bolečine stopnjevale, je večkrat obiskal zdravnika, a so ga vsakič znova zavrnili.

Preobrat se je zgodil 22. avgusta, ko je nenadoma začel močno potiti, njegova polt pa je postala povsem rumena. Ženi se je zdelo, kot da bi nekdo polival vodo po njem, nato pa je začel bruhati.

Po več tednih vztrajanja je končno dobil napotnico za slikanje, kjer so mu septembra odkrili 9 cm velik tumor v črevesju. Rak se je že razširil na jetra, kar je povzročilo odpoved jeter. Čeprav je oktobra začel s kemoterapijo, zdravljenje ni bilo uspešno. Zdravniki so mu pred nekaj tedni sporočili, da ni več upanja in da mu ostaja le še nekaj časa.

Za družino je diagnoza velik šok. »Ni imel nobenih klasičnih simptomov raka na črevesju. Ni bilo krvi v blatu, kot vidimo v oglasih. Opazili smo ga šele, ko je bilo prepozno,« pravi Kayleigh. »Še pred petimi meseci sva se smejala in škropila v morju na počitnicah. Zdaj ne more več stati brez pomoči.«

Bojuje se za vsak trenutek s svojo družino

Družina je zagnala kampanjo, da bi zbrala sredstva za specializirana oblačila za kemoterapijo in prilagoditve doma – na primer posteljo v spodnjem nadstropju. Pravijo, da je celotna situacija neverjetno boleča, a želijo iz te zadnje faze življenja iztisniti čim več lepih trenutkov.

»Trebuh te ne boli brez razloga. Če nekaj ni v redu, vztrajajte pri preiskavah.« FOTO: Henadzi Pechan Getty Images/istockphoto

»Zdravniki so ga pošiljali domov z odvajali, čeprav je imel raka. Če bi ga odkrili prej, bi bilo lahko drugače. To je bila napaka, ki nas bo stala njega.« Žena želi opozoriti ljudi, naj ne ignorirajo bolečin v trebuhu. »Trebuh te ne boli brez razloga. Če nekaj ni v redu, vztrajajte pri preiskavah.«

Znaki raka debelega črevesa, ki jih ne smete prezreti

V Sloveniji letno za rakom debelega črevesja in danke zboli več kot 1.300 oseb, umre jih več kot 700, navaja NIJZ. Če ga odkrijejo zgodaj, je zelo ozdravljiv, zato je pomembno poznati simptome:

Kri v blatu ali krvavitev iz danke.

Spremembe v prebavi (pogostejše odvajanje ali zaprtje).

Bolečine ali zatrdline v trebuhu.

Huda utrujenost in slabokrvnost.

Nepojasnjeno hujšanje.

V nekaterih primerih se simptomi pojavijo pozno ali v atipični obliki, kar lahko vodi do prepozne diagnoze. Zato zdravniki svetujejo, da pri dolgotrajnih bolečinah v trebuhu ali drugih nenavadnih težavah vedno vztrajate pri dodatnih preiskavah.