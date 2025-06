Moški povsem na tleh: dekletu kupil drag prstan, a ga noče nositi

Uporabnikom enega od spletnih forumov se je zaupal Američan, ki je svoji dragi podaril čudovit zaročni prstan, za katerega je odštel 7000 dolarjev (6100 evrov), ona pa da ga noče nositi oziroma ga nosi zelo redko. Za to ima več izgovorov, je težavo opisal moški, ki je želel ostati anonimen, od tega, da je prstan preveč lep, da bi ga izgubila, do tega, da jo moti med vadbo in pri delu.

»Nadene si ga samo takrat, ko jo peljem v kakšno drago restavracijo ali na večji dogodek, ko sem ji to povedal in jo že desetič vprašal, zakaj prstana ne nosi, pa je skomignila z rameni in dejala, ’saj je samo prstan, tudi brez njega veš, da te ljubim’. S tem me je res prizadela, saj zame to ni samo prstan, ampak simbol nečesa veliko večjega, simbol ljubezni, simbol najine prihodnosti, predanosti,« je dodal razočarani moški, ki se ob tem počuti, kot da želi njegova draga dejstvo, da je zaročena, skriti pred drugimi, to pa ga »še posebej boli«. Od drugih je želel moški slišati, ali so njegovi občutki morda pretirani, in kako bi se sami odzvali v takšni situaciji.

Da bi se počutili enako, se je strinjalo mnogo uporabnikov foruma, mnogi so mu celo predlagali, naj zaroko raje odpove. »Zapravil si 7000 dolarjev za nekaj, kar leži v predalu. Vzemi prstan nazaj in ga prodaj. Pozabi na poroko, kupi si raje nekaj, v čemer boš užival in kar boš uporabljal. Če je zanjo zaročni prstan samo prstan in poroka samo papir, ne bo spoštovala zaobljub in takšne ženske resnično ne potrebuješ,« se je glasil eden od komentarjev, ki si je prislužil na stotine všečkov.