Moški osvojil brezplačno križarjenje – nato prejel račun za 47.000 evrov

Mike Cameron iz ameriške zvezne države Minnesota je za televizijsko postajo KMSP-TV povedal, da sta s partnerico Tamro Masterman osvojila brezplačno tedensko križarjenje po Karibih z ladjo družbe Norwegian Cruise Line in se 5. januarja vkrcala.

Par je želel proslaviti Tamrino okrevanje po diagnozi pljučnega raka, zaradi katerega je oktobra 2024 prestala operacijo, med katero so ji odstranili tumor.

Od brezskrbnega dopusta do intenzivne nege

Med križarjenjem je Cameron zbolel za gripo in moral v ladijsko intenzivno nego. Njegova hči Krystal je v kampanji GoFundMe zapisala, da je prejemal kisik, imel vstavljen kateter, dobival zdravila prek infuzije in opravil rentgensko slikanje. V bolnišničnem oddelku na ladji je preživel štiri dni.

Ker je imel sklenjeno potovalno zavarovanje, se Cameron ni posebej obremenjeval s stroški. »Vsi v medicinskem oddelku so mi govorili: 'Ne skrbite, imate kritje v višini 20.000 evrov, vse bo v redu,'« se je spominjal.

A nato je ob odhodu z ladje doživel hladen tuš. »Obrnemo se proti izhodu in dobim račun za 47.000 evrov. Nisem vedel, kaj naj storim,« je povedal Cameron.

Izpraznjene kreditne kartice

Norwegian Cruise Line je samodejno obremenil kreditni kartici para za 26.000 evrov, ki sta jih imela shranjeni v sistemu kot varščino za potovanje. A kljub temu račun še vedno ni bil v celoti poravnan, par pa se sooča s težavami pri povračilu stroškov.

Masterman je pojasnila, da potovalno zavarovanje ne želi kriti stroškov, dokler jih ne preveri zdravstveno zavarovanje, zdravstveno zavarovanje pa jih zavrača, ker so stroški nastali v tujini.

V pismu, ki ga je pridobila KMSP-TV, je ladijska družba paru sporočila, da so cene zdravstvenih storitev na krovu primerljive s tistimi na drugih križarkah in da menijo, da so »poštene in razumne«.

Zavarovanja na ladji ne veljajo?

V ločeni izjavi so zapisali, da preiskujejo, ali je bila cena zdravljenja gripe res primerna. Po podatkih Nacionalnega inštituta za zdravje (NIH) so povprečni stroški hospitalizacije zaradi gripe v sezoni 2022/2023 znašali med 11.000 in 13.000 evrov, kar je precej manj od zneska, ki ga je moral plačati Cameron.

Predstavnik Norwegian Cruise Line je za revijo PEOPLE izjavil: »Gospod Cameron je bil 9. januarja 2025 sprejet v zdravstveni center na krovu, kjer je prejel ustrezno zdravljenje, vključno z 62 urami intenzivne nege. Ker zdravstvena zavarovanja na ladji ne veljajo, smo gostu svetovali, naj po križarjenju vloži zahtevek pri svojem zavarovalnem ponudniku.«

Za zdaj še ni jasno, ali bo Cameron lahko dobil povračilo stroškov ali pa bo moral sam kriti visok račun, ki je zaznamoval njegovo sicer brezplačno križarjenje.