Moški opisal svojo grozljivo spolno izkušnjo: na kavču se je podelal, a to še ni najhujše! (VIDEO)

David Kurtz pravi, da »rad nasmeji ljudi«, zato se je odločil, da se pridruži trendu na tiktoku in razkrije svojo najhujšo spolno izkušnjo, tj. najbolj neprijetno stvar, ki se mu je zgodila med spolnim odnosom. In njegova zgodba res nikogar ni pustila ravnodušnega. David je v videu, ki si ga je ogledalo že več kot 21 milijonov ljudi, spregovoril o res grozljivi izkušnji.

»Bil sem z dekletom v njenem stanovanju in bilo je sredi zime, ona je imela vsa okna odprta. Bilo je zelo mrzlo, a očitno ji je bilo tako všeč. Bila sva v dnevni sobi in sedela na kavču, ona je bila na meni. Moja moda so se tako globoko skrila v moje telo, da je bilo videti, kot da jih nimam. Moj 'drugi del' preprosto ni delal, ker je bilo premrzlo, ona se je zabavala in ves čas sem se tresel od mraza,« začne svojo pripoved David.

A nekako se je ozračje ogrelo in šla sta 'v akcijo'. »Ko sem končal, sem prdnil. In kmalu sem ugotovil, da to ni bil samo prdec, še kaj drugega je prišlo iz mene. In zdaj sedim in panično razmišljam, kaj naj storim, ker je bil na kavč pod menoj kupček s*anja,« pravi.

David je hitro potegnil odejo nase, medtem ko je dekle odšlo v kopalnico, da se osveži. In če ste mislili, da je Davidova zgodba dosegla vrhunec neprijetnosti, počakajte. »Sedim in vhodna vrata se odprejo. Njeni starši in njen pes pridejo skozi vrata. Ona pride iz kopalnice in jim reče: 'Oh, nisem vedela, da se boste tako kmalu vrnili.' Oni pogledajo mene in me vprašajo: 'Živjo, kdo si ti?' Rekel sem jim, da sem le prijatelj. Poskušal sem spraviti odejo pod zadnjico in vanjo nekako povaljati kakec. Ko to počnem, počasi vstanem, da mi je lažje. Kar naenkrat pride pes in začne vohati naokoli, nato pa najde majhen madež kakca na kavču in ga poskuša polizati.«

Kljub Davidovemu trudu so vsi kmalu spoznali, kaj se je zgodilo. »Ujeli so me, videli so moje genitalije, videli so kakec na kavču. Odšel sem in nikoli več jih nisem videl,« zaključi zgodbo.

Nekateri pravijo, da so zaradi te izkušnje dobesedno onemeli, drugi pravijo, da so si oddahnili, ker jih je zdaj manj sram lastnih izkušenj.