Moški, ki si je 850-krat vbrizgal kačji strup, pomagal znanstvenikom do revolucionarnega protistrupa

Leta 2001 si je začel mladi kalifornijski avtomehanik Tim Friede vbrizgavati nizke odmerke kačjega strupa, da bi se zaščitil pred ugrizi smrtonosnih kač iz svoje zbirke. Njegova ekscentrična prizadevanja za razvoj imunosti bi lahko zdaj pripomogla k boljšemu zdravljenju kačjih ugrizov. Z uporabo protiteles, ki jih je razvil v več kot 20 letih samopreizkušanja, so namreč znanstveniki ustvarili močan protistrup.

200-KRAT so ga ugriznile strupenjače.

V poskusih na miših se je ta izkazal za učinkovitega proti ugrizom 19 smrtonosnih kač, vključno s kraljevo kobro, je pokazala študija ameriških znanstvenikov, objavljena v reviji Cell, ki je sprožila mešane odzive. Avtorji študije pravijo, da niso imeli nobene vloge pri Friedejevi samoizpostavitvi kačjemu strupu. »Friedeju tega nismo svetovali in nikomur drugemu tega ni treba ponoviti, ker imamo vse molekule, ki jih potrebujemo,« je za Nature povedal soavtor študije Jacob Glanville, izvršni direktor kalifornijskega biomedicinskega podjetja Centivax.

Tim Friede je postal vodja herpetologije pri Centivaxu. FOTO: Zajem zaslona/Facebook

Friede je začel zbirati kače v srednji šoli. Namesto dragih protistrupov, ki bi jih moral prejeti v bolnišnici, je poskušal svoj imunski sistem naučiti braniti se pred kačjim strupom. Na podoben način proizvajalci protistrupov imunizirajo konje ali ovce in nato zbirajo njihova protitelesa.

V obdobju samoeksperimentiranja si je 850-krat vbrizgal kačji strup nekaterih najbolj smrtonosnih kač na svetu.

V približno dvajsetih letih si je 850-krat vbrizgal kačji strup, v tem obdobju pa so ga strupene kače ugriznile 200-krat. Svoje preživetje navaja kot dokaz, da je bilo njegovo samoeksperimentiranje uspešno. Leta 2016 se je pojavil v televizijski oddaji in opazil ga je Glanville, ki ga je zanimal razvoj protistrupov na osnovi človeških protiteles, saj lahko trenutni izdelki na osnovi konj in ovc pri ljudeh povzročijo smrtno nevarne imunske reakcije.

Friede je daroval 40 mililitrov svoje krvi, ekipa pa se je osredotočila na strupene gadovce (Elapidae), družino kač s približno 170 vrstami. Izbrali so 19 najsmrtonosnejših kač, nato pa so iz njegove krvi izolirali protitelesa ter dodali zdravilo. Koktajl so uporabili v poskusih na miših: preživele so smrtonosne odmerke 13 od 19 vrst strupenih kač in imele delno zaščito pred preostalimi šestimi.