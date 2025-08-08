NENAVADNA REAKCIJA

Moškemu prekipelo, kolesarko porinil v kanal?! Ona: »Ne znam plavati« (VIDEO)

Povedala je, da je v vodi ostala nekaj minut, dokler je ni opazil mimoidoči in ji priskočil na pomoč.
Fotografija: Simbolična fotografija. FOTO: Backiris Getty Images
Odpri galerijo
Simbolična fotografija. FOTO: Backiris Getty Images

N. P.
08.08.2025 ob 12:20
N. P.
08.08.2025 ob 12:20

Poslušajte

Čas branja: 1:58 min.

Iz mesta Manchester prihaja nenavadna zgodba: moški, ki se je sprehajal s svojim psom, naj bi se znašel v konfliktu z mimo vozečo kolesarko, zadevo pa rešil tako, da jo je preprosto porinil v kanal. 

Dogodek je posnela kamera na kolesu 34-letne Klaudie Mitura, ki se je na poti ob kanalu Ashton nenadoma ustavila, potem ko naj bi ji moški zavpil, naj upočasni. Na posnetku sledi prepir glede psa; moški jo ozmerja, nato pa se vidi, kako Klaudia pade v vodo. Klaudia, sicer prebivalka Manchestra, trdi, da jo je moški porinil in da jo je bilo strah, da bo utonila, saj je imela noge pripete na pedale in ne zna plavati. Povedala je, da je v vodi ostala nekaj minut, dokler je ni opazil mimoidoči in ji priskočil na pomoč.

Moški (35) iz Dukinfielda, ki želi ostati anonimen, obtožbe zanika. Za Manchester Evening News je dejal, da je bil na sprehodu s partnerko, ki je v 26. tednu nosečnosti, in s psom. Po njegovih besedah je kolesarka pripeljala »z veliko hitrostjo«, zaradi česar je bil prepričan, da je njegova družina v nevarnosti. Trdi, da ga je zadela z balanco in zato padla v kanal: »Nisem je porinil.« Dodal je, da se je po dogodku obrnil in vprašal, ali je v redu, ona pa naj bi mu odgovorila, naj »se izgubi«. Po njegovem je voda segala do pasu in kolesarka ni bila v nevarnosti.

Klaudia, mama dveh otrok in redna kolesarka na poti v službo, pravi, da se je moški sicer ozrl, a ni preveril, ali je ona na varnem. Dogodek je sprožil burno razpravo na spletu, policija pa primer še preiskuje.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

moški pes kolesarka policija posnetek nesreča napad reševanje nasilje kolesarji

Priporočamo

Bralec ogorčen nad obnašanjem voznikov: »Nastajajo nove nesreče, ego jim ne da miru« (FOTO)
Poglejte, s čim se po Ljubljani prevaža Dončić! Težko ga boste zgrešili (VIDEO)
Pahor šokiral s počitniško fotografijo: »Pa kaj sem jaz pred leti volil« (FOTO)
Premium Photo
Renata Bohinc: Mislila sem, da ne bom več ljubila (Suzy)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

 
Promo

Bo Janji uspelo? Čaka jo podvig, kot ga še ni bilo

 
Promo

Sanjske nepremičnine med borovci in modrino Jadrana – na voljo takoj!

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Komentarji:

Priporočamo

Bralec ogorčen nad obnašanjem voznikov: »Nastajajo nove nesreče, ego jim ne da miru« (FOTO)
Poglejte, s čim se po Ljubljani prevaža Dončić! Težko ga boste zgrešili (VIDEO)
Pahor šokiral s počitniško fotografijo: »Pa kaj sem jaz pred leti volil« (FOTO)
Premium Photo
Renata Bohinc: Mislila sem, da ne bom več ljubila (Suzy)

Izbrano za vas

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

 
Promo

Bo Janji uspelo? Čaka jo podvig, kot ga še ni bilo

 
Promo

Sanjske nepremičnine med borovci in modrino Jadrana – na voljo takoj!

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.