Moškemu prekipelo, kolesarko porinil v kanal?! Ona: »Ne znam plavati« (VIDEO)

Iz mesta Manchester prihaja nenavadna zgodba: moški, ki se je sprehajal s svojim psom, naj bi se znašel v konfliktu z mimo vozečo kolesarko, zadevo pa rešil tako, da jo je preprosto porinil v kanal.

Dogodek je posnela kamera na kolesu 34-letne Klaudie Mitura, ki se je na poti ob kanalu Ashton nenadoma ustavila, potem ko naj bi ji moški zavpil, naj upočasni. Na posnetku sledi prepir glede psa; moški jo ozmerja, nato pa se vidi, kako Klaudia pade v vodo. Klaudia, sicer prebivalka Manchestra, trdi, da jo je moški porinil in da jo je bilo strah, da bo utonila, saj je imela noge pripete na pedale in ne zna plavati. Povedala je, da je v vodi ostala nekaj minut, dokler je ni opazil mimoidoči in ji priskočil na pomoč.

Moški (35) iz Dukinfielda, ki želi ostati anonimen, obtožbe zanika. Za Manchester Evening News je dejal, da je bil na sprehodu s partnerko, ki je v 26. tednu nosečnosti, in s psom. Po njegovih besedah je kolesarka pripeljala »z veliko hitrostjo«, zaradi česar je bil prepričan, da je njegova družina v nevarnosti. Trdi, da ga je zadela z balanco in zato padla v kanal: »Nisem je porinil.« Dodal je, da se je po dogodku obrnil in vprašal, ali je v redu, ona pa naj bi mu odgovorila, naj »se izgubi«. Po njegovem je voda segala do pasu in kolesarka ni bila v nevarnosti.

Klaudia, mama dveh otrok in redna kolesarka na poti v službo, pravi, da se je moški sicer ozrl, a ni preveril, ali je ona na varnem. Dogodek je sprožil burno razpravo na spletu, policija pa primer še preiskuje.