Moške obnorelo bizarno zdravljenje: v spolni ud si dajejo polnila, nato ga izpostavijo temu (VIDEO)

Načeloma velja, da so ženske tiste, ki so za lepoto pripravljene poseči po najbizarnejših tretmajih, a očitno tudi moški niso imuni nanje – še posebej, kadar lahko s tem vplivajo na svojo 'moškost'.

Eden izmed trendov, ki je obnorel moške, je izpostavljanje svojega spolnega uda infrardeči svetlobi, zasluge pa lahko pripišemo dokumentarcu The End of Men ameriškega televizijskega voditelja in konservativnega političnega komentatorja Tuckerja Carlsona. Film namreč prikazuje golega moškega, ki sredi narave stoji z razširjenimi nogami, na mednožju pa ima napravo, ki oddaja infrardeče žarke. Moški so po ogledu dobesedno ponoreli za tem tretmajem, ki naj bi pomagal pri erektilni disfunkciji. Nekateri pa se poleg tega odločajo še za vbrizganje polnil, jih imenujejo »brotox«​.

Urolog in kirurg Asif Muneer po drugi strani poudarja, da ni znanstvenih dokazov, ki bi podprli trditve, da to zdravljenja na kakršen koli način pomaga moškim. Dodaja, da je potrebnih več študij, da bi potrdili, ali ima infrardeče sevanje kakršne koli koristi za moške genitalije.

Kaj pa vi menite o tem bizarnem trendu?