Morski pes znova napadel v Jadranu! Tokrat se je spravil na tole (VIDEO)

Minilo je komaj deset dni, odkar so novinarji portala Šibenski objavili posnetek morskega psa pri otoku Žirje, ko se je najprej spravil na ribji plen, nato pa še na sam čoln. Takrat se je zdelo, da gre za osamljen incident – redek bližnji stik z lačno in razdraženo živaljo. Toda zdaj se je nekaj podobnega zgodilo znova, in to spet pri Žirju. Strokovnjaki so po prvem posnetku pojasnili, da morski pes napada čoln, ker skuša priti do plena – rib, ne ljudi.

Tokrat pa je scenarij nekoliko drugačen. Do srečanja je prišlo pred zalivom Kruševica, na jugozahodni strani Žirja. Morski pes se je lotil motorja, ki je nameščen na premcu čolna in služi za ohranjanje položaja plovila. Zakaj je prišlo do napada, ni jasno. Znano pa je, da morski psi, podobno kot številne druge divje živali, redko napadajo brez razloga. Kaj je bil v tem primeru sprožilec, ostaja vprašanje.

Tukaj si lahko ogledate posnetek prvega incidenta, ko je morski pes napadel ulov ribiča.