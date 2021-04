»Moja babica (64) ima 'ploščice', fantje ji pošiljajo slike penisov« (FOTO)

(64) iz Melbourna na instagramu objavlja vroče fotografije in ima skoraj 60.000 sledilcev. Lesley najraje hodi v telovadnico z vnukinjo, ki priznava, da je babica njena resna tekmica, ko gre za vzbujanje zanimanja pri moških. »Ker je za svoja leta videti tako fenomenalno, je za moške precej zanimiva.«»Pokličejo me celo 18-letniki, kar je res smešno. Včasih mi celo pošljejo slike svojih penisov. Vse to jemljem kot kompliment,« pravi Lesley. In medtem ko je vnukinja Tia navdušena, njena mati in Lesleyjina hči, ki je fitnes ne zanima, ni tako vesela. »Konec koncev je to moja mati, ne kakšna najstnica. Nočem, da povsem opusti to, kar počne, vseeno pa naj malce ustavi konje,« je dejala Vanessa za The Sun.»Kondicijska pripravljenost je pomembna zame in v telovadnici sem vedno v miniaturnih oblekah, a tudi tekmujem, tako da sem bila včasih na odru v ozkem bikiniju. Brez težav pokažem takšne fotografije. Ne sramujem se svojega telesa. Moram biti produkt tega, v kar verjamem. Ne želim se pokrivati, in če želim pokazati svoje telo, ga bom pokazala. Zakaj biti star in bolan, če ti ni treba,« pa je povedala Lesley.