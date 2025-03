Modna revija na stranišču

Vajeni smo že, da nam pariški teden mode postreže s presežki, eden tistih, ki je letos presegel samega sebe, pa je bil modni velikan Valentino. Ta je svojo modno revijo postavil na prizorišče, ki je posnemalo javno stranišče. Zvezdniki, med njimi igralec Barry Keoghan, kantavtorica Chappell Roan in igralec Jared Leto, so sedeli v kabinah z značilnimi vrati, ki razkrivajo zgolj stopala. Ob zvokih splakovanja so se manekenke in manekeni nato mimo umivalnikov podali na modno brv.

Tla so bila iz rdečih keramičnih ploščic, rdeča je tudi barva Valentinove modne predstavitve za jesen/zimo 2025/26, ki je potekala pod taktirko kreativnega direktorja znamke Alessandra Michela. Ta je povedal, da je bil njegov navdih pri opremljanju prizorišča pokojni režiser David Lynch. S podobo javnega stranišča je Michel na modni reviji z imenom Le Méta-Théâtre Des Intimités želel izpostaviti, da gre za prostor, kjer si popolni tujci delijo zelo intimne izkušnje, intimno pa tako postane javno.

Nekaj podobnega naj bi sporočala tudi oblačila na reviji. Manekenke so spodnje perilo nosile oblečeno čez vrhnja oblačila ali pa so ga razkazovale oblečene v kose, ki so bili prosojni na ključnih predelih.

Kabine so brez neprijetnih vonjav.

Domiselni ustvarjalec se je imenitnih gostov le usmilil in ni ostal do popolnosti zvest realnosti. Kabine, iz katerih so prihajale manekenke, so bile prazne – brez školjk in tako tudi brez neprijetnih vonjav, s kakršnimi se srečamo navadni smrtniki ob obisku tovrstnih javnih prostorov.