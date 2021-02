Mlinski kamen s penisom za moč

Za dobro letino in moko

Na Otoku so odkrili že številne mlinske kamne, a običajno brez upodobitve moškega spolnega uda. FOTO: Donclix/Getty Images

Ni le mlinski kamen, temveč starorimski mlinski kamen – s penisom! Blizu Cambridgea v Angliji so ga izkopali že lani, in sicer med temeljito prenovo dela avtoceste, a je šele zdaj osupnil arheologe, ki so na najdbi opazili falusno izboklino.Ob odkritju so se namuznili, a za upodobitev, staro kakšnih 2000 let, obstaja v resnici logična razlaga: penis je pri starih Rimljanih pomenil moč in plodnost, izboklina na mlinskem kamnu je bila tako simbol dobre letine in je bila zaslužna za kakovostno moko, pojasnjujejo arheologi, ki jih je gradbeno podjetje poklicalo na pomoč maja lani, ko so zaključevali avtocestna dela. Ta so začeli že dve leti prej, a so tik pred koncem odkrili ostanke mlinskega kamna, ki pa se je strokovnjakom šele nedavno, kot kaže, pokazal v vsej svoji moči. Čeprav je falus zdaj v središču medijske pozornosti, velja pripomniti, da so strokovnjaki v bližini odkrili še mamutov okel, lobanjo nosoroga, ostaline srednjeveške vasi in posmrtne ostanke treh moških, ki so jih pred 1500 leti razčetverili, ter dokaze o varjenju piva v Veliki Britaniji iz leta 400 pred našim štetjem.Moški spolni ud je pogosto krasil mline v rimskih časih, pojasnjujejo arheologi iz Londona in Oxforda in pristavljajo, da so faluse našli tudi nad ostanki pekarn v Pompejih, podoba penisa pa je pogosto spremljala tudi vojake pred boji, saj naj bi jim zagotavljala moč in srečo. Mlinski kamen s falusom je že četrti na Otoku, veliko več pa je takšnih s križem, pojasnjujejo strokovnjaki.