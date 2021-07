Mladoporočena poskrbela za zgražanje, poglejte, kakšna je bila tema poroke (FOTO)

»To je nekaj najodvratnejšega, kar sem videla,« je komentiralo dekle, ko je zagledalo predporočne fotografije mladoporočencev. Nekateri se sprašujejo, ali gre mogoče za nekakšno satiro in če gre, da jim je hudičevo spodletelo.Kaj je pravzaprav na fotografija? Bodoča nevesta in ženin sta se preselila v leto 1842. Ona je belka, on pa temnopolt. Suženj, z okovi na rokah. Fotografijo so pospremili z zapisom: »1842. Dnevi so minevali in vse se je spremenilo. Najina ljubezen je vse bolj rasla. Ni več suženj, postal je član družine.«