  • Delo d.o.o.
  • Tema
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Tiskane izdaje

    Novice

    SlovenijaSvetKarikatureKolumneKmetijske novice

    Kronika

    DomaNa tujem

    Bulvar

    Domači tračiTuji tračiGlasba in film

    Ona

    Aktivni in zdraviAstroStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

    Bizarno

    Šport

    TekmeOdmeviTimeout

    Bralci

    Pošljite predloge in fotografije

    Horoskop

    Nedeljske novice

    Polet

    Suzy

    KARINA

    Mlada Rusinja dušo prodala za lutke labubu in vstopnico, cerkev svari

    Oglas je za šalo objavil strokovnjak za trženje. Ruska cerkev svari, da se s takimi rečmi ne sme igrati.
    Izgubila je dušo, dobila pa igračke. FOTO: Maxim Shemetov/Reuters

    Izgubila je dušo, dobila pa igračke. FOTO: Maxim Shemetov/Reuters

    Ruska pravoslavna cerkev je zadevo vzela resno. FOTO: Yulenochekk Getty Images/istockphoto

    Ruska pravoslavna cerkev je zadevo vzela resno. FOTO: Yulenochekk Getty Images/istockphoto

    Izgubila je dušo, dobila pa igračke. FOTO: Maxim Shemetov/Reuters
    Ruska pravoslavna cerkev je zadevo vzela resno. FOTO: Yulenochekk Getty Images/istockphoto
    A. J.
     19. 9. 2025 | 07:32
    A+A-

    Mladi Rusinji Karini se je kar nasmejalo, ko je na družbenem omrežju Telegram zagledala oglas, ki je ponujal plačilo 100.000 rubljev (okoli 1025 evrov). Zapis, ki ga je tam pustil strokovnjak za trženje Dmitrij, je zagotavljal, da ji za to ne bo treba storiti nič drugega kot le prodati svojo dušo. Moskovčanka se je takoj odzvala in presenetila celo avtorja oglasa, ki je zadevo izvedel kot družbeni eksperiment v prepričanju, da ne bo nihče želel storiti česa takšnega. Sklenila sta kupčijo, ki jo je Dmitrij ovekovečil s fotografijo dokumenta, zapečatenega s krvjo 26-letnice. »Pravkar sem kupil svojo prvo dušo!« je zapisal novopečeni lastnik.

    Karina je za priljubljeni kanal Mash na Telegramu povedala, da ji ni mar za prodano dušo in da ji je vseeno, kaj bo Dmitrij storil z njo. Denar, ki ga je dobila, je porabila za zbirko lutk labubu in vstopnico za koncert ruske ljudske pevke Nadežde Kadiševe. Ker Dmitrij ni pričakoval odziva na svojo ponudbo, tudi ni naredil načrta, kaj bo pravzaprav počel s Karinino dušo.

    Ruska pravoslavna cerkev je zadevo vzela resno. FOTO: Yulenochekk Getty Images/istockphoto
    Ruska pravoslavna cerkev je zadevo vzela resno. FOTO: Yulenochekk Getty Images/istockphoto

    »Dušo lahko kupi neko bitje, manifestacija onstranstva, na primer hudič, v zameno za nekakšne ugodnosti in materialne dobrine. Toda navaden človek tega ne more storiti. Potem bi moral biti nekdo, ki ima sveto moč, neko posebno energijo, ki bi deloval kot posrednik in dušo s pomočjo rituala prenesel demonskemu bitju, ki jo lahko sprejme. Šele takrat se lahko transakcija šteje za veljavno, zato je prava prodaja nemogoča,« pa je za ruske medije pojasnila jasnovidka Daria Mironova.

    Napovedala ji je moralni in osebni propad, bolezen, trpljenje in smrt.

    Bolj resna pa se je zadeva zdela Ruski pravoslavni cerkvi, zato je prek svojih uradnih kanalov Karini in vsem vernikom sporočila, da je mlada ženska »resnično prodala svojo dušo in zato izbrala zlo«, ter ji napovedala »moralni in osebni propad, bolezen, trpljenje in celo smrt«.

    Več iz teme

    RusijadušalutkevstopnicaLabubu
    ZADNJE NOVICE
    09:29
    Novice  |  Slovenija
    BO 14. PLAČA ZA VSE ALI NE?

    Pomurski podjetnik Pavlinjek razburil nosečnice in delavce: ne bi jim dal božičnice

    Vladni predlog je kritiziral pomurski podjetnik Štefan Pavlinjek. Na njegovo izjavo so se usuli komentarji državljanov.
    19. 9. 2025 | 09:29
    09:16
    Ona  |  Stil
    OBRATI

    Novi CLA s tehnologijo EQ

    Električna limuzina z izjemno hitrim polnjenjem; do konca leta bo na voljo tudi hibridni bencinar.
    19. 9. 2025 | 09:16
    09:09
    Polet
    NARAVNO

    Detoks jeter brez dragih pripravkov: čudežna moč rozin

    Kako očistiti jetra na naraven način? Preprost recept z rozinami vedno deluje.
    Miroslav Cvjetičanin19. 9. 2025 | 09:09
    09:04
    Kronika  |  Doma
    PREOBRAT

    Slovenijo pretresa nasilje na srednji šoli: tako je že pred dnevi ukrepala mama napadenega dijaka

    Že pred desetimi dnevi je podala prijavo na policijo.
    19. 9. 2025 | 09:04
    09:02
    Bulvar  |  Domači trači
    DRUŽENJE

    Druženje nekdanjih sodelavcev Radia Celje in Novega tednika na celjski Špici (FOTO)

    Na Radiu Celje so se v devetdesetih kalili številni danes znani obrazi in glasovi.
    Mojca Marot19. 9. 2025 | 09:02
    09:00
    Premium
    Suzy
    ČAS JESENSKEGA ENAKONOČJA

    Shana Flogie: V tišini mrka se rodi nova obljuba (Suzy)

    Sončni mrk na 29. stopinji device je zadnji mrk leta, a hkrati eden najmočnejših, ker pade na karmično stopinjo, kjer se mora vsaka zgodba soočiti z zadnjo bilanco.
    19. 9. 2025 | 09:00

    Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

    Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
    Story
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Novice  |  Slovenija
    ENERGETSKA UČINKOVITOST

    Preverite svoj prihranek

    Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
    18. 9. 2025 | 10:25
    Novice  |  Slovenija
    GIBANJE

    Bo 150 minut na teden dovolj?

    Raziskave potrjujejo, da že zmerna telesna dejavnost zmanjša bolniške odsotnosti, izboljša počutje in poveča produktivnost na delovnem mestu.
    Promo Slovenske novice16. 9. 2025 | 15:15
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Finance

    Kako najhitreje do poslovnega kredita?

    Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
    Promo Slovenske novice17. 9. 2025 | 09:07
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

    Temelj uspeha slovenskega podjetja s 70-letno tradicijo

    Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
    16. 9. 2025 | 09:53
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    LOGISTIKA

    Novi objekt v Zalogu ponuja kar 50.000 mest

    BTC Logistični center že vrsto let zagotavlja celovite logistične storitve za izdelke široke potrošnje.
    15. 9. 2025 | 12:51
    PromoPhoto
    Ona  |  Svetovalnica
    BIVANJE

    Okna, ki prepuščajo do dvakrat več dnevne svetlobe

    Dom ni le prostor za bivanje, temveč okolje, ki mora vse leto zagotavljati udobje in dobro počutje.
    15. 9. 2025 | 11:26
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    IZBRANA KAKOVOST

    Kje dobiti sočno in okusno meso s 100% sledljivostjo?

    Uspeh jedi je vedno odvisen od kakovosti sestavin, zato se najboljši kuharji pri izbiri ne zanašajo na naključje.
    15. 9. 2025 | 15:59
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Varčevanje

    Družinski nakupi: tako lahko letno prihranite tudi sto evrov

    S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
    Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 09:06
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Finance

    Vzajemni skladi pod drobnogledom: sedem zmot, ki jih razbijamo z dejstvi

    Je vlaganje samo za bogate in izkušene? Moramo res imeti veliko finančnega znanja? Je zares podobno igram na srečo?
    Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 10:08
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    NOVE IZVOZNE STRATEGIJE

    Se zaradi Nemčije že zmanjšujejo naročila?

    Geopolitične napetosti in upad povpraševanja v Evropi silijo podjetja k iskanju novih izvoznih strategij.
    15. 9. 2025 | 09:05
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    KRIPTOVALUTE

    Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

    Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
    11. 9. 2025 | 09:21
    Promo
    Ona  |  Svetovalnica
    SKLEPI

    Revmatoidni artritis: kaj je in kako vpliva na vaše sklepe

    Revmatoidni artritis povzroča kronično vnetje sklepov, ki lahko brez ustreznega zdravljenja vodi v trajne deformacije in izgubo funkcije.
    16. 9. 2025 | 12:49
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Kultura

    Zima v tonih 9. Zimskega festivala

    Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
    Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 08:20
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Denar

    Kje je 27 milijard evrov?

    Slovenci na bankah držimo milijarde v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja.
    Promo Slovenske novice15. 9. 2025 | 09:06
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Varčevanje

    Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

    Razmišljate o varčevanju za prihodnost ali o tem, kam pametno vložiti svoj denar? Preudarni vlagatelji se vse pogosteje odločajo za zlato.
    Promo Slovenske novice15. 9. 2025 | 09:10
    PromoPhoto
    Ona  |  Svetovalnica
    SODOBNA IMPLANTOLOGIJA

    Inovativni pristopi, ki vračajo samozavest

    Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
    15. 9. 2025 | 08:39
    O nas
    Kontakt
    Uredništvo
    Digitalni paketi
    Krambergerjev sklad
    Oglaševanje
    Edicije
    Ona
    Polet
    Suzy
    Nedeljske novice
    Odprta kuhinja
    Bralci
    Pošljite zgodbo
    Pošljite predloge
    Mobilna aplikacija
    AppStoreAppStore
    EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki