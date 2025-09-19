Mlada Rusinja dušo prodala za lutke labubu in vstopnico, cerkev svari

Mladi Rusinji Karini se je kar nasmejalo, ko je na družbenem omrežju Telegram zagledala oglas, ki je ponujal plačilo 100.000 rubljev (okoli 1025 evrov). Zapis, ki ga je tam pustil strokovnjak za trženje Dmitrij, je zagotavljal, da ji za to ne bo treba storiti nič drugega kot le prodati svojo dušo. Moskovčanka se je takoj odzvala in presenetila celo avtorja oglasa, ki je zadevo izvedel kot družbeni eksperiment v prepričanju, da ne bo nihče želel storiti česa takšnega. Sklenila sta kupčijo, ki jo je Dmitrij ovekovečil s fotografijo dokumenta, zapečatenega s krvjo 26-letnice. »Pravkar sem kupil svojo prvo dušo!« je zapisal novopečeni lastnik.

Karina je za priljubljeni kanal Mash na Telegramu povedala, da ji ni mar za prodano dušo in da ji je vseeno, kaj bo Dmitrij storil z njo. Denar, ki ga je dobila, je porabila za zbirko lutk labubu in vstopnico za koncert ruske ljudske pevke Nadežde Kadiševe. Ker Dmitrij ni pričakoval odziva na svojo ponudbo, tudi ni naredil načrta, kaj bo pravzaprav počel s Karinino dušo.

Ruska pravoslavna cerkev je zadevo vzela resno. FOTO: Yulenochekk Getty Images/istockphoto

»Dušo lahko kupi neko bitje, manifestacija onstranstva, na primer hudič, v zameno za nekakšne ugodnosti in materialne dobrine. Toda navaden človek tega ne more storiti. Potem bi moral biti nekdo, ki ima sveto moč, neko posebno energijo, ki bi deloval kot posrednik in dušo s pomočjo rituala prenesel demonskemu bitju, ki jo lahko sprejme. Šele takrat se lahko transakcija šteje za veljavno, zato je prava prodaja nemogoča,« pa je za ruske medije pojasnila jasnovidka Daria Mironova.

Napovedala ji je moralni in osebni propad, bolezen, trpljenje in smrt.

Bolj resna pa se je zadeva zdela Ruski pravoslavni cerkvi, zato je prek svojih uradnih kanalov Karini in vsem vernikom sporočila, da je mlada ženska »resnično prodala svojo dušo in zato izbrala zlo«, ter ji napovedala »moralni in osebni propad, bolezen, trpljenje in celo smrt«.