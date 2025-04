Mislite, da so seje naših poslancev dolge? Ameriški senator je nepretrgoma govoril 25 ur, šel ni niti na stranišče

Demokratski senator iz ameriške zvezne države New Jersey Cory Booker je s svojim govorom v senatu, s katerim je protestiral proti vladi Donalda Trumpa, postavil rekord. Njegov govor, ki je trajal neverjetnih 25 ur, je postal najdaljši neprekinjeni govor v zgodovini Združenih držav Amerike. Ves ta čas Booker ni jedel, tu in tam je srknil požirek vode, ni obiskal stranišča niti sedel, še premaknil se ni dlje kot nekaj korakov od katedra.

Ko je začutil, da postaja utrujen, je nekoga od zaposlenih celo prosil, naj umakne stol, saj je bila skušnjava prevelika. Da bo tako dolgo govoril, pravzaprav ni načrtoval, preden je stopil pred kolege, je dejal zgolj, da bo govoril tako dolgo, kot bo lahko.

Tri dni prej je nehal jesti

Ko so ga pozneje vprašali, kako je zdržal več kot dan in noč brez obiska stranišča, mnogi so bili prepričani, da si je nadel vsaj plenico, je dejal, da se je prej dobro pripravil, tako kot se je treba pripraviti na druge ekstremne podvige. »Tri dni prej sem nehal jesti in nato večer, preden sem stopil pred kongresnike, še piti. S tem sem rešil težavo s straniščem, a sem bil močno dehidriran. To je dobro in slabo. Dobro, ker mi ni bilo treba na stranišče, slabo, ker sem imel ves čas krče v različnih mišicah,« je dejal Booker.

Z govorom, ki je trajal 25 ur in štiri minute, je senator in New Jerseyja premagal Storma Thurmonda, nekdanjega guvernerja Južne Karoline, ki je leta 1957 v senatu o človekovih pravicah razpravljal 24 ur in 18 minut.