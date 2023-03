Mislim sem, da imam mozolj, potem pa doživel največji šok, ko je nekaj prilezlo iz ranice

Tokrat pišemo o izkušnji Britanca, ki je tako neverjetna in grozljiva, da je o njej težko že brati. Začelo se je z mozoljem na čelu. Tako si je vsaj mislil Jack Holmes, ko je opazil bulico na čelu, ki pa je vsak dan postajala večja. S soprogo sta menila, da ima velik podkožni mozolj. Poskušala sta zadevo očistiti, ublažiti vnetje, vendar neuspešno. Izboklina na čelu je postala tako velika, da mu je zateklo oko in ga ni mogel več odpreti. Vendar to še ni bilo konec. Vnetje se je stopnjevalo, gospodu je zatekel cel obraz, šele ko ni mogel odpreti več niti drugega očesa, je pomoč poiskal v bolnišnici. Pred tem se je zdravil z antihistaminiki, potem z antibiotiki, vendar nič ni delovalo.

Ko je poskušal odpreti oko, je v glavi začutil grozen pritisk, iz luknjice na čelni izboklini pa je najprej prišlo nekaj gnoja, zatem pa so prilezli majhni črvički. »Gnusno je bilo videti zvijanje črvov na antiseptični blazinici,« je povedal za britanski tabloid. Kot so mu pojasnili v bolnišnici, ga je najverjetneje ugriznila t. i. konjska muha ter vanj izlegla jajčeca. Iz teh jajčec pa so se razvili črvički.

Holmes se je na začetku še norčeval iz otekline, saj so ga prijatelji dražili, če se je v ringu boril z Mikom Tysonom. V le nekaj dneh je vse skupaj postalo zelo resno, saj se je zbal, da zaradi otekline ne bo mogel več dihati. Na koncu se je z antibiotičnim zdravljenjem vse skupaj dobro končalo. Čeprav je 30-letnik verjetno za nekaj časa izgubil tek, na njegovem zdravju dogodek posledic ne bo pustil.