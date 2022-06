Mislila, da mora kakati, a je v resnici rojevala

Britanka Jess Davis (20) je na TikToku razkrila, kako je postala mama, pa čeprav sploh ni vedela, da je noseča. Razkrila je, da je odšla na stranišče in rodila. Seveda so se ji mnogi čudili in se spraševali, kako je mogoče, da ni vedela, da je noseča. Pravi, da so bile njene menstruacije od nekdaj neredne, včasih je sicer občutila bolečine, a jih je pripisovala simptomom menstruacije.

»Moje menstruacije so bile od nekdaj neredne, zato se mi to ni zdelo nenavadno. Običajno sem občutila bolečine, a sem jemala nova zdravila, zato sem to pripisovala temu. Ko se je rodil sin, je bil to največji šok v mojem življenju. Mislila sem, da sanjam,« je dejala.

Jess je mamica postala 11. junija, ko je rodila dečka Feddija Oliverja Davisa. Rodila je na dan, ko se je pripravljala na zabavo za svoj rojstni dan, a so bolečine postajale vse hujše. Rekla je, da je v nekem trenutku občutila silno potrebo, da gre na stranišče. »Niti v enem trenutku nisem mislila, da moram roditi, vedela pa sem, da moram potisniti. Ko sem slišala jok, sem šele dojela, kaj se dogaja.«

20-letnica je bila v trenutku poroda sama doma, na pomoč je poklicala najboljšo prijateljico, ki je poklicala na pomoč reševalce. Izkazalo se je, da je Jess rodila otroka v 35. tednu, zato so otroka dali v inkubator.

»Postati mama je največja sprememba v življenju. Ljubezen, ki jo čutim do Freddija težko pojasnil in je neverjetna. Ves čas mislim nanj,« je dejala Jess.