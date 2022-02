Mišičasta Barbi: z 20 kilogramskimi joški na hipnozo, da bi bila bolj neumna (FOTO)

Blondie Bennet (46) iz Malibuja v ZDA ima v življenju samo eno željo. Želi postati živeča Barbi lutka. Že od malih nog je obsedena z barbikami, že 28 let pa se s plastičnimi operacijami skuša približati svojemu idealu. Ko je bila najstnica, si je nenehno belila lase in počela vse, kar počne Barbi, celo vozila kabrioleta.

»Prijatelji so menili, da gre le za fazo, a sem jim povedala, da takoj ko se bom odselila od doma, bom postala barbika,« je povedala za Daily Mail.

Za plastične operacije je do zdaj zapravila več kot 100.000 evrov, njene prsi zdaj tako tehtajo več kot 20 kilogramov. A Bennetova ni ostala le pri tem, denar je trošila tudi za hipnozo. To pa zato, da bi postala bolj zmedena in neumna. Več kot 20 terapij s hipnozo je imela in pravi, da so ji zelo pomagale. Menda je to najbolj občutila, ko je po terapijah kar tri ure iskala hišo lastne mame.

»Želim, da me ljudje gledajo kot plastično Barbi lutko in zato moram biti tudi malo neumna,« je razložila.

A tudi to ji ni bilo dovolj, zato zdaj namesto hipnoze dviga uteži in pije proteinske napitke, ker želi postati edina mišičasta Barbi na svetu.

»Želim biti superjunakinja Barbi. Želim velike prsi in veliko rit,« je pojasnila Američanka.