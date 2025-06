Milan zaradi bolezni doživlja erekcije, ki trajajo tudi po 28 ur: Tega stanju ne privoščim nikomur

Srbski medij Blic piše o nenavadni zgodbi Milana Petrovića iz vasi Odžaci pri Trsteniku, ki je edini v državi z diagnozo Cupido sexualis enormis oziroma pretiran spolni nagon. To pomeni, da njegovo telo proizvaja tudi do sto krat več moškega spolnega hormona kot povprečen moški, njegove erekcije pa so zelo pogoste in včasih trajajo neverjetnih dvajset ur ali več.

To diagnozo je podedoval po moški strani družine. Čeprav bi marsikdo rekel, da je zaradi tega v prednosti, Milan zaradi te bolezni trpi že od najstniških let. Zanjo uradno še ni zdravila, obstajajo le nekatere terapije, ki pa so zelo drage.

Bolečine in preizkušnje zaradi bolezni

»Enkrat se mi je zgodilo, da je erekcija trajala kar 28 ur. Takrat sem komaj preživel. Srce začne močno biti, pritisk naraste, bolečina pa je neznosna. Večkrat sem bil zaradi tega že v bolnišnici. Težavo sem zaznal že v osnovni šoli, vendar se takrat s starši o spolnosti nismo pogovarjali, zato sem dolgo časa svojo stisko skrival,« je za agencijo RINA povedal Milan.

Ko gre za ženske, bi o svojih doživetjih lahko napisal knjigo, saj jih je bilo veliko, prav tako raznovrstnih dogodivščin. Dvakrat se je ločil, a je z obema bivšima ženama v dobrih odnosih. Ima dva otroka, ki ju podpira, v Odžacih pa skrbi tudi za ostarelo babico.

Neprestane nespodobne ponudbe

»Prejemam veliko nespodobnih ponudb. Če bi vam pripovedoval, mi ne bi verjeli. Oglasi se mi ogromno žensk z vseh koncev. Iskreno povedano, marsikateri ustrežem. Mnoge so odšle od mene srečne in prenovljene. Lepo njim, dobro tudi meni,« odkrito priznava.

A hkrati poudarja, da prejema tudi veliko ponudb s strani homoseksualcev: »Vedno povem, da me to ne zanima. Nekateri so zelo vztrajni. Eden mi je celo ponudil 1.000 evrov, a pri meni ni možnosti — niti za milijon. Ljubim le ženske in jih zelo spoštujem. Kljub svoji diagnozi, če nočejo — pač nočejo.«

Fizična aktivnost kot rešitev

Da bi vsaj nekoliko omilil svojo potrebo, mora biti Milan ves čas fizično aktiven. V svojem kraju je zato znan kot eden najboljših fizičnih delavcev. Koplje jarke, seka drva in opravlja dela, ki so za marsikoga pretežka.

»Fizična aktivnost me v tistih trenutkih zelo reši. Za hišo imam sekiro in gumo od tovornjaka, vanjo udarjam, dokler me ne mine. Opravljam najtežja fizična dela za dnevno plačilo, peš prehodim tudi več kot dvajset kilometrov. Naredim vse, da se moje telo takrat umiri,« razkriva Milan in dodaja, da ima za hišo vedno pripravljeno težko kladivo, kajti, kot pravi, 'nekaj moraš preprosto udarjati'.