Meteorit zadel pesjak

Pesjak, ki ga je zadel meteorit, košček z Marsa in še nekaj vesoljskih spominkov so na prodaj pri dražbeni hiši Christie's, ki vsako leto poseben dogodek posveti nenavadnim in redkim pošiljkam iz vsemirja. Skupno je letos na voljo 66 zakladov, med njimi pa največ pozornosti priteguje ravno pasja hišica iz Agua Zarcasa v Kostariki.

66 vesoljskih zakladov ponuja dražbena hiša.

Pričakujejo, da bo iztržila do 250 tisočakov, spremlja pa jo tudi zgodba o nemškem ovčarju Rockyju, ki je trčenje k sreči preživel, in to brez poškodb.

Kot pojasnjujejo pri dražbeni hiši, jih vsakdo, ki se zanima za pesjak z luknjo premera dobrih 17 centimetrov, najprej vpraša, kako je kuža, a razen tega, da je ostal brez svoje prve strehe nad glavo in se je moral privaditi na nov dom, nima pripomb, povedo njegovi lastniki, olajšani, da je Rocky odnesel celo kožo in vso dlako in da lahko zdaj pripovedujejo zanimivo, in ne tragično zgodbo.

Na prodaj je tudi 15-gramski delec meteorita, ki je pristal v angleškem Cotswoldu in ki ga ocenjujejo na vrednost do 60 tisočakov, velja pa za največji vesoljski kamen v zasebni lasti; več kot 90 odstotkov istega meteorita sicer hrani londonski prirodoslovni muzej.

Delci meteorita so med premožnimi zbiratelji zelo priljubljeni. FOTO: Dottedhippo/Getty Images

Na prodaj bo še nekaj spominkov iz vsemirja, denimo več kot 100 drobcev meteorita, ki je eksplodiral nad ruskim Čeljabinskom leta 2013, največ, do 700.000 evrov, pa bo po ocenah strokovnjakov iztržil tretji največji kamen z Marsa: težek je kar devet kilogramov, našli pa so ga nomadi v afriškem Maliju.