Mešanček Van Gogh bi skorajda poginil, danes uživa v umetniški slavi

Zavetišče ga je v zadnjem hipu rešilo pred okrutno usodo: našli so ga izčrpanega in na smrt preplašenega v jašku, kamor so ga zavrgli prireditelji pasjih borb, potem ko ni več mogel služiti njihovim podlim ambicijam. Mešanček, ki so mu zaradi hude poškodbe morali odstraniti levi uhelj, se je kmalu navezal na nove oskrbnike, nedavno pa se je slaven in uspešen preselil v nov dom.

Zaradi hude poškodbe so mu morali amputirati uhelj.

Van Gogh, kot mu pravijo, je namreč s svojo slikarsko nadarjenostjo navdušil svet, njegova umetniška galerija pa je osvojila družabna omrežja.

Rešile so ga objave na tiktoku

Da bi preverili njegovo slikarsko nadarjenost, so na platno iztisnili barve, jih prekrili s plastično folijo, to pa premazali z arašidovim maslom, ki ga je kuža navdušeno začel lizati, pri tem pa z jezikom ustvaril prave mojstrovine. Morda bodo njegova likovna dela pritegnila pozornost javnosti in mu našla novega lastnika, so se nadejali v zavetišču Happily Furever After Rescue v ameriškem Connecticutu.

In še kako prav so imeli! Van Gogh je navdušil uporabnike tiktoka, s prodajo njegovih del pa so 30-kilogramskemu kužku zagotovili hrano in ustrezno nego ter nekaj sredstev privarčevali še za vzdrževanje zavetišča. In kar je najpomembneje, psu so kmalu našli tudi nov dom, posvojila ga je ljubeča Jessica Starowitz, ki še naprej neguje njegovo likovno strast, njegova dela pa tudi ponosno razkazuje.

140 mojstrovin je že ustvaril.

Van Gogh se je že dodobra udomačil in pridno slika vsak dan, skupno je ustvaril že 140 umetnin, za svoj trud pa je venomer nagrajen s priboljški in prijazno besedo. Kot pove nova gospodarica, je kuža sicer občasno še plašen in negotov v družbi drugih psov, zato mu pri socializaciji in urjenju pomaga tudi pasji trener.