Mehičane prestrašila kosmata velika noga

Sprva jo je mož zbadal, ko mu je opisala, kaj je videla, a pozneje je stvor opazil tudi sam in tudi njemu je prizor nagnal strah v kosti.

Kosmati orjak

Posnetek bigfoota, ki naj bi ga opazili leta 2007 v enem od ameriških gozdov. FOTO: Wikipedia

Ženskar

Tako naj bi bil videti jeti. FOTO: Daniel Eskridge/getty Images

Sisimito naj bi živel v jamah honduraškega višavja. FOTO: Wikipedia

3 fotografije bitja naj bi obstajale.

Nedavno so prebivalci mehiškega območja San Luis Potasi Huasteca trdili, da so videli skrivnostno bitje in ga s prenosnim telefonom celo fotografirali., ena od očividk, navaja, da je bila okrog pol šeste popoldanske ure v družbi otroka in moža, ko so slišali eksploziji podoben pok. Pogledali so proti hribu, od koder se jim je zdelo, da je prišel zvok, in niso mogli verjeti svojim očem. Antonia je tam videla, kot je opisala, visokega sivega moža, nekakšnega velikana, pojava pa jo je močno prestrašila. Sprva jo je mož zbadal, ko mu je opisala, kaj je videla, a pozneje je stvor, ko se je že oddaljeval, opazil tudi sam in tudi njemu je prizor nagnal strah v kosti. Družina se je skrila v hišo, a pojave ni bilo več na spregled.Se pa Antonijin opis sivega velikana sklada s tistimi, ki so jih podali prebivalci sosednjih območij v okraju Ciudad Valles in regije San Luis Potosi, prav vse pa je videno še kako prestrašilo.Ker so dogodki dvignili nemalo prahu, je bilo treba zadevo raziskati. Kot navaja predstavnik domačinov, je bilo o tem veliko govora, in ni jih bilo malo, ki so pojavo na gorskem območju povezovali z neznanimi letečimi predmeti, tudi s spremembami, ki jih je v življenja in naravo prinesla pandemija covida-19.Oblasti so pozneje dejale, da na tem območju v preteklosti nihče ni poročal o čem podobnem, zaradi česar so bili domačini upravičeno zaskrbljeni. Domnevno obstajajo tri fotografije omenjenega bitja, posnete v razmiku od ene do dveh minut, a na spletu in v medijih jih ni najti, zato mnogi dvomijo, da res obstajajo.A videnja tovrstnih velikih bitij niso nič novega. V Združenih državah Amerike že dolgo obstajajo legende in pričevanja o kosmatem orjaku, ki so ga poimenovali bigfoot oziroma velika noga, v uporabi je tudi ime sasquatch. V Himalaji se od časa do časa ljudem prikaže jeti, bitje zelo podobno veliki nogi, kot kaže, pa so nekaj podobnega dobili tudi v Mehiki.V kulturi domačinov in njihovi mitologiji sicer ni tovrstnih bitij, nekaj podobnega jetiju obstaja le v mitologiji Hondurasa in Belizeja. Imenuje se sisimito ali itacayo, videti pa naj bi bil kot črna ali rjava dolgodlaka gorila z glavo, zelo podobno človeški, ter dolgimi lasmi. Legenda pravi, da je sisimito velik ljubitelj žensk, in ko se v katero zaljubi, je ne najdejo več. Honduraški zgodovinar in raziskovalecga je nekoč opisal kot bitje, ki živi v nedostopnih jamah najvišjega dela tamkajšnjih gora, prehranjuje pa se z jagodičevjem.Lovec ni, se pa tu in tam odpravi v bližnjo vas, kjer ugrablja ženske in jih zvleče v svojo jamo, kjer mu pozneje rodijo otroke, ki so polčlovek in polopica. Nekoč naj bi mu ujetnica skupaj z njunimi tremi otroki pobegnila. Preplavala je reko, ker otroci niso znali plavati, pa so ostali na drugi strani, kjer jih je zadržal sisimite v upanju, da se bo vrnila ponje. Ko ženska tega ni storila, jih je v jezi vrgel v vodo in videl jih ni nihče več.