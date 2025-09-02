Mega jahta na prodaj za 88 milijonov evrov
Počitnice so sicer že mimo, a to še ni razlog, da si ne bi privoščili nakupa jahte, s katero boste lahko uživali v pomorskih dogodivščinah naslednje poletje. Gre za jahto, ki je bila nekoč v lasti karibske države Antigva in Barbuda, dobite jo lahko za 88,06 milijona evrov. Res ni poceni, a se zdi, vsaj po opisu sodeč, vredna vsakega centa.
Ob vsem tem najbrž ne preseneča, da je morska lepotica, ki reže valove od leta 2007, prejela številne nagrade za izdelavo in dizajn. Pohvali se lahko celo s prestižno nagrado World Superyacht Awards za najboljšo notranjost, ki so ji jo podelili leta 2008.
Za nameček z jahto vred dobite še druge zanimive igračke, denimo čoln Vanquish VQ45 ter nekaj vodnih skuterjev in wakeboardov, desk z vezmi za stopala, ki jih čez valove vleče motorni čoln.
Kljub vsem tem osupljivim lastnostim in prednostim pa ima jahta težavo, zaradi katere je že večkrat zamenjala lastnika – njeno vzdrževanje je noro drago. V Antigvi in Barbudi, kjer so jo imeli v lasti med letoma 2022 in 2024, potem ko so zapuščeno plovilo zasegli, so priznali, da so bili že tedenski stroški vzdrževanja nevzdržni.
