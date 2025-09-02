Mega jahta na prodaj za 88 milijonov evrov

Počitnice so sicer že mimo, a to še ni razlog, da si ne bi privoščili nakupa jahte, s katero boste lahko uživali v pomorskih dogodivščinah naslednje poletje. Gre za jahto, ki je bila nekoč v lasti karibske države Antigva in Barbuda, dobite jo lahko za 88,06 milijona evrov. Res ni poceni, a se zdi, vsaj po opisu sodeč, vredna vsakega centa.

Jahta je leta 2008 prejela nagrado za najboljšo notranjost. FOTO: Profimedia

Oceanco Alfa Nero, kakor se imenuje, je dolga 82 metrov. Na krovu ima t. i. neskončni bazen, kino in slap. V notranjosti je kar 1250 m² bivalnega prostora, ki je povezan s steklenim dvigalom. Gostje imajo na voljo šest ekskluzivnih kabin s terasami, lastnik pa lahko uživa popoln mir v prostorih na zgornji palubi. Tam ima poleg spalnice tudi zasebno pisarno, kopalnico v marmorju in masažno kopel na terasi. Na krovu so še SPA center s savno in parno kopeljo, telovadnica z razgledom na tri strani in kozmetični salon. Kadar so na koledarju večje zabave, bazen izpraznijo, njegovo dno pa se dvigne na raven palube, s čimer pridobijo ogromen prostor za druženje.

Ob vsem tem najbrž ne preseneča, da je morska lepotica, ki reže valove od leta 2007, prejela številne nagrade za izdelavo in dizajn. Pohvali se lahko celo s prestižno nagrado World Superyacht Awards za najboljšo notranjost, ki so ji jo podelili leta 2008.

Za nameček z jahto vred dobite še druge zanimive igračke, denimo čoln Vanquish VQ45 ter nekaj vodnih skuterjev in wakeboardov, desk z vezmi za stopala, ki jih čez valove vleče motorni čoln.

Kljub vsem tem osupljivim lastnostim in prednostim pa ima jahta težavo, zaradi katere je že večkrat zamenjala lastnika – njeno vzdrževanje je noro drago. V Antigvi in Barbudi, kjer so jo imeli v lasti med letoma 2022 in 2024, potem ko so zapuščeno plovilo zasegli, so priznali, da so bili že tedenski stroški vzdrževanja nevzdržni.