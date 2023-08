Medved v živalskem vrtu je človek v kosmatinčevi preobleki?! (VIDEO)

V živalskem vrtu v mestu Hangzhou so morali uradno zanikati namigovanja, da je njihov sončni medved v resnici človek v kosmatinčevi preobleki. Na spletu je namreč zakrožil posnetek medveda, ki gleda v množico ljudi, se postavi na zadnji taci, se nekaj časa prestopa in obrača, nato pa znova pristane na vseh štirih. Dvomljivce je zmotila predvsem človeška drža, a tudi nagubana koža pri nogah, zaradi česar so posumili, da gre morda za človeka v kostumu.

Dvomljivce je zmotila predvsem človeška drža, a tudi nagubana koža pri nogah.

Živalski vrt je hitro zavrnil govorice in zatrdil, da gre za pravega medveda. Sporočilo za javnost so oblikovali v šaljiv zapis v prvi osebi, kot bi govorila medvedka Angela. »Vodja živalskega vrta me je včeraj po službi poklical in vprašal, če sem si našla dvonogo zver, ki me je nadomestila. Nekateri ljudje so mislili, da stojim preveč človeško,« je opozorila in poudarila, da je sončni medved.

Sončni ali malajski medved (Helarctos malayanus) je najmanjši med vsemi medvedi, saj zraste le do 150 centimetrov in odrasel tehta do 70 kilogramov. Njegov dom so tropski deževni gozdovi v jugovzhodni Aziji, ime pa je dobil zaradi svetle lise na prsih, ki izstopa v primerjavi s črnim kožuhom. Zaradi izsekavanja gozdov in komercialnega lova spada med ranljive vrste.