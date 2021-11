Daniel utrpel hudo poškodobo možganov: medtem ko spi, vse pozabi

Daniel Schmidt je pred šestimi leti preživel grozljivo prometno nesrečo, ki mu je za vedno spremenila življenje, tako v pozitivno kot tudi negativno smer. Zdaj veliko bolj ceni vsak trenutek in se, kot pravi, ne obremenjuje z malenkostmi, kar je dobro, a zaradi hudih poškodb možganov, ki jih je takrat utrpel, se reči iz njegovega kratkotrajnega spomina ne prenašajo več v dolgotrajnega.

Najbolj obžaluje, da se ne spomni sinovega rojstva.

Ker si naši možgani ne morejo zapomniti kopice informacij, ki jih zaznavamo vsak trenutek življenja, niti to ni potrebno, se spomin najprej usidra v kratkotrajnega, kjer pa je prostor omejen, zato se tiste informacije, ki se nam oziroma našim možganom zdijo pomembne, prenesejo v dolgotrajni spomin ter tam ostanejo mesece in leta. Ker Schmidtovi možgani tega več ne zmorejo, pa to pomeni, da vsako noč pozabi, kaj se je zgodilo prejšnji dan. Ne spomni se pogovorov, obrazov, izletov – ničesar.

Vsak večer si Daniel pomembne informacije zapiše, sicer so naslednji dan izgubljene. FOTO: Designer491/Getty Images

Da bi si olajšal življenje, predvsem pa odnose z bližnjimi, si Daniel vsak večer zapiše, kaj se je s kom pogovarjal, kakšne načrte so naredili in podobno. »Svoje dekle moram vsaj slišati vsak dan, če že ne videti, saj ne živiva skupaj. Če nimava stika recimo tri dni, sem ob naslednjem srečanju prepričan, da jo vidim prvič,« pravi Nemec, ki od vsega najbolj obžaluje, da se ne spomni rojstva sina, ki ga je dobil pred nekaj leti.

Če s svojim dekletom nima stika tri dni, je ob naslednjem srečanju prepričan, da jo vidi prvič.

Ali se bo njegovo stanje kdaj izboljšalo, ne vedo niti zdravniki. Glede na to, da si Schmidt prijatelja, če ga mesec ali dva vidi vsak dan, končno tudi zapomni za dlje, prepozna njegov obraz in ve, v kakšnem odnosu sta, ostajajo do neke mere optimistični, čeprav so primeri, ko se je komu po hudi poškodbi možganov spomin nenadoma povrnil, izredno redki.