Med zaslišanjem bi operiral

Sodna obravnava prek videokonference je tokrat odpadla. FOTO: Rawf8/Getty Images

Na kirurgovo žalost je posnetek že viralen.

Na sodišče je prišel v kirurški opravi in s skalpelom v roki: no, ne dobesedno, a se je prav zares udeležil obravnave zaradi prometnega prekrška kar med operacijo. V operacijsko sobo si je namreč namestil računalnik in z delovnega mesta, v družbi uspavanega bolnika in preostale kirurške ekipe, pozdravil sodnika in druge navzoče v sodni dvorani.Tehnologija je pandemske čase v marsikaterem pogledu olajšala, tudi številne sodne obravnave lahko nemoteno potekajo prav zaradi možnosti videokonferenc v živo, a včasih je pač dosežena meja absurda. Tako je kalifornijski plastični kirurg dr.razjezil sodnika, ki ga je uvodoma vprašal, ali je sploh pripravljen na sojenje, saj da je videti, da je v operacijski dvorani.»Res sem v operacijski dvorani, a sem povsem pripravljen, kar začnite,« je odvrnil. Toda sodnikje, vidno razdražen in zmeden, omahoval, nič kaj zadovoljna ni bila niti policistka, ki je bila prek svoje videopovezave prav tako udeležena v obravnavi. »Torej, če se ne motim, vidim obdolženca sredi operacijske dvorane, kjer, kot kaže, ponuja storitve bolniku? To drži?«Dr. Green mu je pritrdil, a takoj pojasnil, da je ob njem še en kirurg, ki da je pripravljen nemudoma vskočiti, če bi bilo to potrebno. Toda Link ni bil nič kaj navdušen nad kirurgovo večopravilnostjo, predvsem pa ga je skrbelo za bolnika, ki so ga uspavanega nič hudega slutečega potisnili v razpravo in ki bi lahko tvegal zaplete, če bi kirurg zaradi udeležbe v obravnavi storil napako. In čeprav je dr. Green zatrjeval, da sam nima nikakršnih zadržkov, ga je sodnik zavrnil in sklenil, da se bodo dogovorili za drug datum, ko se bo lahko kirurg stoodstotno posvetil svojemu prometnemu prekršku, brez skalpela v roki.Obravnava je potekala v živo, saj morajo biti po zakonu zaslišanja glede prometnih prekrškov odprta za javnost, in čeprav se v sam proces prek zooma sprva ni vključilo veliko gostujočih, je posnetek pozneje zakrožil po spletu in seveda postal prava senzacija. Ali bo dr. Green v dodatnih težavah zaradi morebitnega zanemarjanja ali ogrožanja pacienta na operacijski mizi, ni jasno, o tem bo odločila kalifornijska zdravniška zbornica, vsekakor pa je kirurgova namera, da se med posegom posveti reševanju zasebne zadeve, nedopustna.Spodrsljaji med videokonferencami so do zdaj običajno obsegali neprimerna oblačila, zadrege zaradi vklopljenih mikrofonov in kamer, neželene filtre in nepovabljene obiskovalce v ozadju, kirurgova sodna obravnava pa se je še isti dan povzpela na vrh lestvice absurda.