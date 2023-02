Med rabljenimi kosi 170-letna staroselska jakna

Ko so jakne iz semiša z resicami znova začele osvajati modne odre, se je angleška veriga z rabljenimi in retro oblačili Glass Onion Vintage dodobra založila s številnimi kosi. Iz ZDA so naročili za kar štiri tone odslužene garderobe, to je več kot tri milijone jaken, in zaposleni so imeli lep čas polne roke dela, da so vsako pregledali in se odločili, ali je vredna predelave, popravil in prodaje ali je toliko ponošena, da bo preprosto romala v reciklažo. Po nekaj mesecih dela jih je čakalo presenečenje: med poslanim blagom se je namreč skrivala kanadska staroselska jakna, ki bi bila lahko stara več kot 170 let!

Zelo grob in gost semiš

Sophie Upson, ena od strokovnjakinj za izdelke iz semiša, je že ob prvem dotiku vedela, da ima v rokah nekaj dragocenega. »Prvi dokaz, da je jakna izjemno stara, je bila odsotnost mehke podloge. Pomislila sem, da izvira iz petdesetih, morda štiridesetih let minulega stoletja, kar je seveda prav tako zelo staro. A izkazalo se je, da sem zgrešila za celo stoletje!« pojasnjuje Upsonova iz Dodwortha, ki je z nadaljnjim pregledovanjem materiala spoznala, da je semiš tako grob in gost, da je jakna zanesljivo še starejša.

Združila je moči s sodelavko Alice Leadbetter, ki je fotografijo modnega kosa objavila na tiktoku, in že dan pozneje so prodajalno z rabljenimi oblačili zasuli komentarji in vprašanja poznavalcev, ki so se zanimali za vrste šivov, dodatke in druge podrobnosti. Kot se je izkazalo, je v Anglijo prispela jakna kanadskih staroselcev, pripadnikov plemen Metis ali pa Cree, verjetno iz Alberte ali Manitobe. Šivi so razodeli posebno tehniko, ki je bila priljubljena okoli leta 1850, jakna pa je bila v tistem času lovska. Ker je zelo umetelno dodelana, poznavalci sklepajo, da je bila darilo.

Kakšna bo usoda jakne, še ni znano, a lastniki angleške verige jo nameravajo urediti in osvežiti, potem pa jo vrniti domov. Da bi jo prodali in tvegali, da konča na drugem koncu sveta, saj Glass Onion Vintage izdelke razpošilja v številne države, bi bila velika škoda. Povezali se bodo s katerim od kanadskih muzejev, ki hrani staroselske zaklade, v upanju, da bodo jakni namenili prav poseben prostor.