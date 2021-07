Med požiralci izenačenje

34 hamburgerjev je pobasal vsak.

V marsikaterem pogledu absurdno tekmovanje, a v ZDA vendarle tako priljubljeno, da o njegovi ukinitvi očitno nihče ne razmišlja. Na dan neodvisnosti, ko Američani slavijo osvoboditev izpod britanske krone, so pripravili številne zabavne dogodke, slavja, ognjemete in tekmovanja, med drugim tudi v hitrostnem nažiranju.V Washingtonu so se tako 4. julija znova basali s hamburgerji, na prestol pa se je tudi tokrat zavihtela nikoli presita, mamica štirih iz Kalifornije, ki se z basanjem s hrano profesionalno ukvarja že od leta 2012 in redno osvaja prva mesta; največ hamburgerjev je na istem tekmovanju v prestolnici pojedla že lani (35, kar je njen osebni rekord), oboževalcem pa se ni izneverila niti letos, ko jih je v desetih minutah pospravila kar 34. A prav toliko jih je uspelo pogoltniti (in zadržati v želodcu) tudiiz Pensilvanije, ki Molly zasleduje že dolgo, a tokrat jo je prvič tudi ujel. Z dosežkom je izredno zadovoljen, seveda pa upa, da bo nekoč krono tudi prevzel.Tokrat sta z Molly ugnala 12 najboljših jedcev z vseh koncev ZDA, njun trud pa so sodniki nagradili tudi z denarci. Potem ko so se prepričali, da zaužitega ne bosta izbruhala. Tekmeca se bosta kmalu lahko pomerila na novih izzivih, dogodkov, na katerih organizirajo tudi hitrostno nažiranje, med drugim s hot dogi, picami, pitami, namreč poleti čez lužo ne manjka.