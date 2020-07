Med pandemijo so se nažirali s hotdogi

Požrl je že tudi svojega jubilejnega 1000. FOTOGRAFIJI: Andrew Kelly/reuters

On slavil trinajstič, ona sedmič

Tekmovanje prirejajo od 1916.

75

hotdogov je pospravil on, ona pa 48 in pol.

Tisti z občutljivimi želodci, raje ne nadaljujte, radovedni pa le preberite naslednje vrstice. Pandemija je sicer povsem ohromila in popolnoma pretresla ZDA, ni pa preprečila praznovanja dneva neodvisnosti, v središču katerega je bilo znova tekmovanje v nažiranju s hotdogi.Novi koronavirus sicer ni mogel ustaviti niti rekordnih dosežkov, je pa preprečil množično zbiranje in tekmovanju vnesel kar nekaj sprememb.Nažiranja niso mogli spodbujati gledalci v živo, ampak le prek televizijskih zaslonov; ker letos sočasno niso potekali drugi odmevni dogodki, kot je običajno Wimbledon, so dosegli občutno večjo gledanost. Televizijski gledalci so lahko prvič v zgodovini tekmovanja tudi stavili na favorite, tekmovalcev pa je bilo le po pet med moškimi in ženskami, namesto petnajstih. Pomerili so se v klimatiziranem prostoru, namesto na prostem, med seboj so bili ločeni s pleksisteklom, na prizorišče pa so vstopili po zdravstvenem pregledu in z zaščitno masko na obrazu.Potem pa planili po hrani. Lahko bi razpravljali, ali so rezultati uspeh ali absurd, a kakor koli že, favorita in že stara mačka tekmovanjainsta dokazala, da jima noben zdravstveni preplah ne more prekrižati načrtov ali pokvariti pripravljenosti želodca. On je namreč v desetih minutah vase zbasal in tudi pogoltnil kar 75 hotdogov, med njimi se je skrival tudi njegov jubilejni 1000., ona pa je prav tako pometla s konkurenco in jih pospravila osupljivih 48 in pol. Tako je podrla svoj osebni rekord in tudi svetovnega, ki znaša 45, drugouvrščena pa je, denimo, pogoltnila le 18 hrenovk v štručki. Tudi Chestnut je zmagal z naskokom, drugouvrščeni jih je pojedel, hm, samo 42.Chestnut je tako zmagal že trinajstič, od leta 2007, ko je prvič slavil, je bil premagan le enkrat, in sicer leta 2015. Sudova je zmagala sedmič zapovrstjo. Tekmovanje so kakor vsako leto od 1916., ko jeodprl zdaj znamenito restavracijo na Coney Islandu, priredili na dan neodvisnosti.