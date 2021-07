Med nogometno tekmo udarila tromba, poglejte, kaj je storil sodnik (VIDEO)

Nič hudega sluteči nogometaši nižjeligaša iz La Paza so se pripravljali na nogometno tekmo, ko je udarilo ... Nad igrišče se je zgrnil tornado, viharni vrtinec pa je dvigoval v zrak stvari in obilje prahu. Igralci so se v paniki razbežali, kaj pa sodnik? Povsem hladno je odkorakal z igrišča, kot da ne bi vedel, kaj se sploh dogaja.Gre za pojav, ki nastane pri tleh in se s toplih tal zaradi hladnega zraka dviguje v ozračje. Vrtinčast veter lahko doseže 60 km/h, vrtinec pa je lahko visok tudi do 100 metrov.